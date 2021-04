Le mois de Ramadan est un mois sacré pour tous les musulmans à travers le monde. C’est un mois de jeûne, de prière, de spiritualité, mais aussi de « chhiwate » et de table bien remplies lors du repas du « Ftour » (rupture du jeûne).

Hrira (soupe marocaine), Briwate (nems marocains), Chebakia (gâteau marocain), Mlawi (crêpe marocaine), fritures de poissons, pizza, jus, thé, café … Ramadan est le mois où les Marocains ne se privent pas côté aliments. Mais cela à une grande répercussion sur la santé.

Lors de ce mois sacré, « les médecins reçoivent un grand nombre de patients avec des problèmes d’indigestions, ainsi que des patients ayant des déséquilibres de maladies métaboliques (diabète, hypertension, surpoids…).

Quels modes alimentaires suivre pendant Ramadan ? Que dois-je manger lors du repas du Ftour, du dîner et du « Shor » pour garder une alimentation saine ? Dois-je faire du sport ou pas ?

Ce sont ces nombreuses questions que se posent généralement les jeûneurs lors de ce mois sacré.

Pour en savoir plus sur l’alimentation saine à suivre pendant le Ramadan, Dr. Jaâfar Heikel, Professeur de médecine préventive et nutrition et maladie métabolique, s’est confié à Hespress Fr, sur les cas des patients rencontrés pendant ce mois sacré, l’alimentation saine à suivre, et surtout l’activité physique qui devient l’une des occupations principales des Marocains pendant le Ramadan.

Hespress Fr : Quel est votre constat, côté alimentation, pendant le mois de Ramadan ?

Dr. Heikel : Pendant le mois de ramadan, nous avons deux constats. Premièrement, les gens augmentent leur rapport calorique alors qu’ils sont censés jeûner. C’est paradoxal de constater que les personnes qui jeûnent grossissent.

Parce qu’il y a deux phénomènes, le premier c’est qu’ils augmentent leur quantité de sucre rapide et d’acide gras (lipides, glucides), ça, c’est la part de ses deux macronutriments. Deuxièmement, ils augmentent également la quantité puisqu’en un temps très court ils mangent une quantité qui devrait être répartie plutôt sur un peu près 16h, puisque nous avons 8h de sommeil. Or, ils la répartissent sur plutôt un peu près 5h – 6h ce qui est énorme.

Que conseillez-vous aux personnes qui jeûnent ?

Ce qu’on conseille aux gens, c’est d’avoir deux repas équilibrés et une collation (Shour). Un repas, c’est celui du Ftour, qui doit être un repas comme un petit déjeuner représentant 25% de l’apport énergétique totale et un dîner, deux heures plus tard, où il va y avoir des protéines animales, ça peut être des œufs, du poulet, de la viande, du poisson, mais cuit, et non pas frit parce qu’il y a beaucoup de fritures pendant le mois de ramadan ce qu’il faut absolument éviter.

On conseil également de manger beaucoup de végétaux et particulièrement des légumes dont la moitié et cuite et moitié crus et éviter le dessert juste après, parce qu’il y a des phénomènes de fermentation de réserver justement le dessert.

Pour les gens qui vont prendre la collation du Shour, ou juste avant de dormir on leur conseille un fruit.

Si les gens doivent se lever pour faire leur prière, pour Shour, ce qu’on leur recommande c’est une collation, c’est-à-dire, de prendre un verre d’eau et un produit laitier ou un verre d’eau et un ou deux fruits ou alors un bol de céréales. Ils ont le choix entre ses 3 ingrédients.

Quels sont les cas de patients que vous recevez généralement pendant le mois de Ramadan ?

Pendant le mois de ramadan, nous constatons que les gens ont beaucoup de problèmes d’indigestions, parce qu’ils mangent beaucoup de gras et de sucre donc le phénomène d’indigestion et de malabsorption augmente.

Et on reçoit surtout des personnes qui ont des déséquilibres de maladies métaboliques. Malheureusement il déséquilibre leur diabète, il déséquilibre leur hypertension artérielle, et surtout également des personnes qui ont des troubles de sommeil parce qu’ils ne dorment pas suffisamment et comme ils mangent tard, ceci à un impact effectivement sur le processus de digestion.

Au fait, on reçoit beaucoup de gens avec des déséquilibres métaboliques. C’est-à-dire, tout ce qui est diabète, hypertension, surpoids… et bien évidemment ceux qui sont sous traitement en particulier ceux qui sont sous insulines ou certains types de traitement.

Il est crucial et fondamental qu’ils voient avec leurs médecins généralistes ou spécialistes, publics ou privée, est-ce qu’ils peuvent jeûner oui ou non, et si ils doivent jeunes quels sont les conditions de jeunes.

Qu’est-ce que vous conseillez aux personnes qui font du sport ?

Faire extrêmement attention à l’activité physique. On constate que pendant le mois de ramadan les gens se mettent au sport alors qu’ils n’ont jamais fait d’activité physique, c’est une erreur d’un point de vue médicale. Les gens doivent faire de l’activité physique modérée, c’est-à-dire de la marche de la natation du vélo de la promenade. Mais non pas comme ce qu’on voit des matches de foot terrible où ils sont entrain de courir à 17h alors qu’ils sont déshydratés et en hypoglycémie.

Donc il faut une activité raisonnable et surtout ne démarrer une activité physique qu’après conseil avec son médecin pour les gens, qui, pendant 11 mois de l’année n’ont fait aucune activité physique.

Donc c’est l’occasion de manger équilibré et de jeûner, et c’est l’occasion de commencer à faire une activité physique saine.