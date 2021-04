Autistes, ces silencieux bruyants…

Proclamée par l’Assemblée générale des Nations-unis en 2008, la Journée mondiale de l’autisme, célébrée le 02 avril de chaque année, offre une occasion pour adresser un message de soutien et d’appui aux enfants autistes et à leurs familles, ainsi qu’une opportunité pour sensibiliser un maximum d’acteurs autour de cette question.

L’autisme, ou les Troubles du Spectre Autistique, est un trouble majeur du développement de l’enfant. Ces autistes souffrent de difficultés de communication, ils ont du mal à avoir des interactions sociales et leur manière d’agir et de réagir est tout à fait différente des autres enfants, d’où la difficulté de les gérer et de communiquer avec eux.

«Nous avons des cas agressifs, surtout pour les adolescents, ou alors les enfants qui arrivent directement à l’association sans passer par la crèche. Ils sont difficiles à gérer, ils crient beaucoup et ont du mal à apprendre », déclare à Hespress FR, Chadia Nassoh, présidente de l’association d’autisme située à l’école Mohammed Ben Lfatmi à Fès. Selon elle, le rôle de l’association est non seulement de garder les enfants, ou d’essayer d’élargir leurs champs d’intérêt, mais aussi de les préparer à devenir des apprentis.

En effet, le premier souci de l’association, et des parents, est de corriger le comportement de l’enfant autiste. Ce trouble de comportement entrave leur parcours à tout moment, et ce dans tous les domaines, même médicaux.

«Quand le comportement de l’enfant est toujours troublé, même le suivi médical ou paramédical est compliqué. Par exemple un enfant qui ne prend pas le temps de s’asseoir calmement aura du mal à aller chez un orthophoniste ou un kinésithérapeute ou autre », ajoute la spécialiste.

L’atmosphère au sein de l’association montre, clairement, que chaque cas doit être traité à part. Le regard de certains est curieux, celui d’autres rejette tout, et il y en a qui ont un regard plutôt fade. Des visages, des expressions et un silence qui ne peut laisser personne indifférent, un silence qui parle de tout un monde aussi taiseux que bruyant et crieur.

ABA, Montessori… le trait d’union entre les auxiliaires et les enfants

Dans l’une des salles, les auxiliaires et accompagnatrices sont entourées d’enfants qui essaient de découvrir, de rejeter et de se familiariser avec des méthodes qui vont les faire sortir de leur bulle, ou du moins « réguler » leur comportement.

L’association adopte les méthodes ABA (Applied Behavioral Analysis) qui aident les enfants à acquérir de nombreuses capacités, particulièrement au niveau du comportement, ou encore la méthode « Montessori », qui permet à l’enfant de développer une certaine autonomie. La particularité de cette méthode est qu’elle s’adapte au niveau de chaque enfant.

Refusés de quelques écoles à cause de leur impulsivité, leur agressivité et parfois même à cause de leur introversion, l’école publique qui abrite l’association a donné le coup d’envoi à une classe de neuf autistes qui pourront suivre des cours du système éducatif normal. Avec des ateliers des différentes méthodes qu’il y a pour revoir les troubles de comportement les enfants autistes peuvent très bien suivre des cours et sortir de leur coquille.

L’autisme fait encore face à plusieurs problèmes au Maroc, et cette association n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, qui reflètent le calvaire que vivent les enfants autistes et leurs familles, allant de la difficulté du diagnostic et l’absence ou la quasi-absence du diagnostic précoce, à l’intégration au sein de la société, en passant par le problème de scolarité. Silencieux, discrets et distraits, les enfants autistes arriveront-ils à faire entendre leurs voix dans une société qui, des fois, les oublie ?