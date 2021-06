Coronavirus : Le variant Delta, 60% plus contagieux que le variant Alpha

Le gouvernement britannique a déclaré vendredi que la nouvelle variante du coronavirus Delta est 60% plus transmissible dans les ménages que la variante Alpha du Royaume-Uni.

La variante Delta, qui est apparue pour la première fois en Inde, a provoqué une augmentation des cas en Grande-Bretagne, ce qui soulève des questions quant à savoir si les restrictions de distanciation sociale seront levées comme prévu à partir du 21 juin.

Une nouvelle recherche de Public Health England « suggère que la variante Delta est associée à un risque accru d’environ 60% de transmission domestique » par rapport à la variante Alpha identifiée pour la première fois dans le sud-est de l’Angleterre.

Jusqu’à présent, il y a eu 42 323 cas identifiés de la variante Delta au Royaume-Uni, selon les données de Public Health England, contre 29 892 le 2 juin.

La variante Alpha a provoqué une vague de cas du coronavirus en janvier avant une campagne de vaccination de masse, entraînant un verrouillage de trois mois alors que les hôpitaux étaient presque épuisés.

Le gouvernement a depuis intensifié sa campagne de vaccination et a désormais administré près de 41 millions de premières doses et près de 29 millions de secondes doses aux adultes de plus de 25 ans.

Cela signifie que 43 pour cent de la population totale sont complètement vaccinés et 18 pour cent sont à moitié vaccinés.

Mais les cas augmentent à nouveau, avec de nouvelles infections quotidiennes atteignant 7 393 jeudi, un niveau jamais vu depuis février. Plus de 90% des nouveaux cas étaient de la variante Delta, a déclaré le gouvernement.

Cependant, le nombre de patients hospitalisés reste faible, à un peu plus de 1 000 jeudi, et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la plupart des patients hospitalisés étaient des personnes non vaccinées.