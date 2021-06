African Lion: 3.000 patients soignés par les équipes marocaines et africaines en 4 jours

L’hôpital médicochirurgical de campagne d’Amlen près de Tafraout qui a été monté dans le cadre des activités à humanitaires de l’exercice combiné maroco-américain « African Lion 2021 », a offert 10.000 prestations médicales au profit de 3.000 patients depuis le 7 juin.

L’hopital de campagne qui a été monté dans la région de Tiznit, a déjà accueilli des milliers de patients, et ses activités doivent se poursuivre jusqu’au 18 juin a indiqué le Colonel Salah Azzarraa, chef de détachement du personnel des FAR dans cet hôpital.

« Nous travaillons avec les Marocains dans cette mission humanitaire. Nous travaillons surtout avec les femmes et les enfants pour leur fournir une médecine éducative afin de garantir une vie saine », a déclaré Nikole Ligeza, sergent-chef à l’Armée américaine. « Nous sommes très fiers de la coopération avec l’Armée marocaine », a-t-elle ajouté.

L’hôpital de campagne multidisciplinaire est doté de 44 médecins et 51 infirmiers et comprend 30 lits. Parmi les spécialités et prestations médicales fournies, se trouvent la chirurgie générale, l’ophtalmologie la médecine dentaire, la gynécologie, la pédiatrie, l’ophtalmologie, l’otorhinolaryngologie la médecine ORL.

Selon le Colonel Salah Azzarraa, l’hôpital comprend un bloc opératoire, un laboratoire d’analyses médicales, une unité numérique de radiographie et d’échographie, de stérilisation médicale, le tout dans le respect des mesures anti-coronavirus.

Ces prestations destinées aux populations locales sont gratuites, ainsi que les médicaments et les lunettes de correction, a assuré le colonel marocain. Cet hôpital de campagne fait partie des différentes missions conjointes de l’exercice combiné maroco-américain de l' »African Lion 2021″ auquel participent plusieurs pays, notamment la Tunisie, le Canada, le Brésil, le Royaume-Uni, le Sénégal, l’Italie, les Pays-Bas.

L’exercice maroco-américain est le 17ème en son genre et se tient dans plusieurs régions, dont celles d’Agadir, Tifnit, Tan-Tan, Mehbes, Tafraout, Ben Guérir et Kenitra. Il comprend la présence d’observateurs militaires d’une trentaine de pays représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.