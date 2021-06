Le Pulitzer spécial décerné à la jeune fille qui a filmé le meurtre de George Floyd

Les jurés du prix Pulitzer, la compétition la plus prestigieuse dans le monde du journalisme aux Etats-Unis, a récompensé Darnella Frazier, pour avoir filmé la scène qui a révélé au monde les violences policières et racistes aux Etats-Unis et, qui a permis de rendre justice à George Floyd mort sous le genou du policier Dereck Chavin.

La jeune américaine de 18 ans qui a filmé l’interpellation et le meurtre de George Floyd dans la ville de Minneapolis en mai 2020, s’est vu décerner ce prix pour sa contribution au journalisme engagé.

Les jurés ont souligné le rôle des citoyens qui permet au journalistes de faire leur travail de rétablissement de la vérité et de justice. Darnella Frazier, avait témoigné, après la mort de George Floyd de l’impact que cette scène a eu sur sa vie.