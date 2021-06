Libye: Bourita réaffirme le soutien inconditionnel et illimité du Maroc

Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, a réaffirmé vendredi la position de neutralité, mais aussi de soutien illimité du Maroc dans le dossier libyen, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue libyenne, Najla Mangoush, au ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger à Rabat.

« Le Maroc n’a ni agenda, ni solutions, ni vision de la crise libyenne », a déclaré Nasser Bourita affirmant que la seule mission du Maroc est d’apporter « un soutien inconditionnel et illimité à ce tout ce qui est de nature à rendre service à la Libye et aux Libyens ».

Le chef de la diplomatie marocaine qui avait rencontré auparavant les représentants du Parlement libyen en visite à Rabat, a affirmé devant son homologue que la seule conviction du Maroc, et le seul objectif du Maroc c’est de voir « cette situation, que ni le peuple libyen ni ses institutions ne méritent, prendre fin ».

Dans la même lignée adoptée par la diplomatie marocaine depuis le début de sa mission de médiation non intrusive prônant une solution inter-libyenne au conflit, Nasser Bourita a affirmé que le Maroc est « totalement convaincu que les Libyens, qui sont animés de sagesse, arriveront à sortir leur pays de cette situation ».

« Même si la Libye traverse une phase délicate, le Maroc demeure optimiste que le pays avancera sur la bonne voie », a déclaré le chef d la diplomatie marocaine à l’issue de ses entretiens avec son homologue qui effectuait sa première visite officielle au Royaume.

Le Maroc s’est illustré dans son rôle de médiateur de paix dans le conflit libyen, en accueillant les toutes les parties afin qu’elles trouvent elles-mêmes les solutions à leurs problèmes sans aucune interférence étrangères et sans qu’il n’y ait d’enjeux stratégiques à la carte.

Le Maroc en tant que pays hôte n’ayant aucun agenda en Libye a été un partenaire clé de la réconciliation libyenne soutenue par l’ONU, déjà en 2015 avec la conférence de Skhirate, mais aussi ces dernières années avec l’accueil à Bouznika et Tanger des Parlementaires libyens qui ont réussi à s’accorder sur les processus de nomination des postes de responsabilités et institutions stratégiques du pays.

Cette visite de Najla Mangoush s’inscrit dans la ligne de la communication continue entre le Royaume et les institutions libyennes, conformément aux Hautes Orientations Royales consistant à accompagner le processus politique du pays, en vue d’aboutir à la stabilité et au développement, a rappelé le ministre marocain.

Concernant la situation dans le pays voisin, M. Bourita a estimé que la Libye se trouvait actuellement dans un « meilleur contexte » qui lui permet d’avoir toutes les conditions pour sortir le pays la crise qu’il traverse depuis plusieurs années. Cela permettra aux Libyens de vivre dans le cadre d’institutions unifiées, a-t-il fait remarquer.

Les deux ministres ont discuté de plusieurs sujets d’intérêts communs, notamment dans les domaines religieux et sécuritaire, sur leurs relations bilatérales « fortes », aux niveaux culturel et humain, et des moyens d’activer certains de leurs aspects dans les plus brefs délais, a souligné M. Bourita.

D’autre part, ils ont convenu de tenir, bientôt, une réunion de la commission consulaire conjointe, en vue de régler nombre de questions consulaires des Marocains en Libye et des Libyens dans le Royaume, ainsi que l’organisation du deuxième édition du forum économique maroco-libyen.