Les Emirats arabes unis font leur entrée au Conseil de sécurité

Les Emirats arabes unis et trois autres pays ont été élus vendredi comme nouveaux membres du Conseil de sécurité pour les années 2022 et 2023. Ils ont été élus par l’Assemblée générale des Nations Unis. Aux côtés des Emirats arabes unis, figurent l’Albanie qui siègera pour la première fois au Conseil, le Brésil, le Gabon et le Ghana.

Ces pays prennent ainsi la place de la Tunisie, de Saint-Vincent et les Grenadines, du Vietnam et de l’Estonie, et selon plusieurs diplomates ces nouvelles entrées vont changer beaucoup de choses, et peser sur l’ordre établi par les 5 membres permanents.

Tous ces pays ont obtenu un large nombre de votes, une majorité écrasante, ainsi le Ghana a obtenu le plus de votes avec 185 voix pour, suivi du Gabon 183, Brésil 181, les Emirats arabes unis 179, et l’Albanie 175.

Pour certains diplomates soucieux de maintenir l’ordre et la force des 5 pays permanents, l’arrivée du Brésil est perçue comme positif, malgré qu’il soit gouverné par Jair Bolsonaro, un président surnommé le « Trump tropical », un homophobe, sexiste, raciste, climatosceptique et fan de l’ère de la dictature militaire dans son pays.

Ce qui inquiète les diplomates européens, en revanche c’est la présence de deux pays à majorité musulmane les Emirats arabes unis et l’Albanie qui fait partie de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Face à ces deux pays musulmans, les diplomates européens s’inquiètent de la perte d’influence sur le Conseil de sécurité qui comptera à partir de janvier seulement deux membres de l’Union européenne, la France en tant que membres permanent, et l’Irlande, alors que toutes ces dernières années, les pays du bloc européens étaient omniprésents.

Outre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont le droit de veto (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni), 10 membres non permanents sont nommés et 5 sont renouvelés chaque année.

Cette année, la République démocratique du Congo et le Tchad ont retiré leur candidatures et les pays ne se sont pas pressés pour prendre leur place, ce qui a donné lieu à un vote massif pour les nouveaux membres du Conseil.