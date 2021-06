Tesla dévoile sa voiture de série "la plus rapide au monde"

Le PDG et fondateur de Tesla, Elon Musk a dévoilé la Tesla Model S Plaid, qu’il présente comme la voiture de série « la plus rapide et la plus sûre au monde ».

Le constructeur automobile de la Silicon Valley a présenté cette nouvelle version de 130 000 dollars de la Model S – annoncée en janvier et dont la livraison était initialement prévue en mars – comme le « véhicule de série le plus rapide jamais fabriqué », capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes.

Elon Musk a ainsi expliqué: « Nous sommes en production et allons livrer les 25 premières voitures maintenant, et ensuite, nous devrions être à plusieurs centaines de voitures par semaine et à un millier de véhicules par semaine au prochain trimestre ».

Et d’ajouter: « Nous devons montrer qu’une voiture électrique est la meilleure voiture, et de loin », a-t-il affirmé. « Avec la Plaid Model S (…) on a vraiment l’impression de conduire dans le futur”.

Selon le site Web de l’entreprise, la Model S Plaid à trois moteurs et à quatre roues motrices développe une puissance de 1 020 chevaux, dispose d’une batterie dont l’autonomie est estimée par l’Agence de protection de l’environnement à 627 km et peut atteindre une vitesse de pointe de 320 kilomètres par heure, si elle est équipée de pneus adaptés. Ceux-ci ne seront pas disponibles avant l’automne, selon le site du constructeur.

Avant l’événement, initialement prévu pour le 3 juin, Musk a indiqué sur Twitter que Tesla avait également annulé la variante Plaid Plus du Model S, qui aurait coûté environ 150 000 dollars aux conducteurs et promettait une confortable autonomie de 830 km.

A noter qu’Elon Musk est souvent critiqué pour ses promesses de performance parfois irréalisables.