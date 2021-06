Première visite officielle au Maroc de la MAE de Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger Nasser Bourita a reçu aujourd’hui vendredi, la ministre libyenne des Affaires Etrangères, Mme Najla al-Mangoush. La ministre des Affaires étrangères de Libye, effectuait là, sa première visite de travail au Maroc où elle s’est entretenue à Rabat, avec son homologue Nasser Bourita.

La visite de Najla al-Mangoush à Rabat intervient quelques jours après le déplacement au Maroc du président du Parlement de l’Est (Tobruk), Salah Aguila, et du président du Haut conseil de l’Etat (chambre basse. Lors du point de presse tenu à l’occasion et à l’issue de son entretien avec le ministre marocain Nasser Bourita, la ministre libyenne Najla al-Mangoush a appelé à renforcer la représentativité du Royaume en Libye, en y ouvrant son ambassade et sollicité l’organisation d’un Sommet du Maghreb arabe, pour soulever et traiter des questions sécuritaires de la région.

Les deux ministres ont annoncé en outre une prochaine réunion de la commission consulaire mixte pour traiter des différents dossiers des ressortissants résidant dans les deux pays et ont convenu une prochaine réunion de la commission consulaire mixte pour traiter des différents dossiers des ressortissants résidant dans les deux pays.

Cela étant, pour le ministre marocain Nasser Bourita qui a ouvert le point de presse, « le Maroc n’a aucun intérêt dans ce pays, son seul et unique intérêt réside dans le règlement pacifique et politique du conflit libyen. Il faut que les ingérences étrangères et les armes cessent, en laissant la place aux frères libyens pour régler eux-mêmes leurs problèmes ». Le chef de la diplomatie marocaine est qualifié par des sources diplomatiques comme étant l’un des grand spécialistes du dossier libyen en relation avec la politique étrangère du Maroc.