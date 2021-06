Hollywood : Sortie du film maroco-américain "Night Walk" le 13 juin

Lena River Productions et Global Media Africa ont fièrement annoncé la sortie du film Maroco-Américain « Night Walk« . Tournée dans cinq villes du Maroc et aux USA, « Night Walk » sortira à Hollywood le dimanche 13 juin et sera distribué par Lionsgate.

Ce drame policier, écrit et réalisé par Aziz Tazi, un jeune réalisateur marocain installé en Californie-USA, connait la participation de grands noms du cinéma américain et marocain, tels que Sean Stone, Mickey Rourke, Eric Roberts, Patrick Kilpatrick, la star du rap français La Fouine, l’actrice arabo-américaine Sarah Alami, Abdellah Chicha, Majid Lakroun, Yassine Benhamida et Ahlam Zaimi.

Les producteurs du Film sont pour la partie Marocaine, notamment Aziz Tazi et Mostapha Mellouk à travers Global Media Africa. Le coproducteur américain est Tatiana Bulgakova à travers Lena River Production.