UM6SS : Lancement de la 2ème édition du Junior Surgery Masterclass

Sous le thème « l’Innovation en Chirurgie Cardio-Vasculaire », l’International Medical Simulation Center (IMSC) et l’Ecole Panafricaine de Chirurgie (EPAC) de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé organisent le vendredi 18 juin la 2ème édition du Junior Surgery Masterclass en partenariat avec la Société Marocaine de Chirurgie Cardio-Vasculaire (SMCCV).

Fruit d’un partenariat entre l’EPAC et la SMCCV, ce masterclass, dédié principalement aux chirurgiens cardiovasculaires et aux résidents en Chirurgie Cardio-Vasculaire, portera sur des thématiques en lien avec l’innovation en chirurgie cardiovasculaire complétées par des ateliers pratiques, avec la participation de l’éminent expert en Chirurgie Cardiovasculaire et ancien Président de la SMCCV le Professeur Wajih Maazouzi.

Dans un communiqué, l’UM6SS indique que cet événement sera l’occasion de signer un accord de partenariat entre l’EPAC, première école de chirurgie au Maroc et la SMCCV, une société savante regroupant tous les Chirurgiens CardioVasculaires marocains et œuvrant dans le domaine du développement et de la formation en matière de chirurgie cardiovasculaire. Un hommage à l’honneur du Pr. Maazouzi sera également programmé à la fin de cet événement fait savoir les organisateurs.

In fine, l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé précise que l’Ecole Panafricaine de Chirurgie a pour mission de développer des programmes de formation continue et de recherche dans le domaine de l’innovation médico-chirurgicale.

Une école résolument ouverte vers l’Afrique alliant praticiens, étudiants en médecine, ingénieurs biomédicaux, techniciens et infirmiers dans l’objectif de promouvoir l’innovation, la créativité et la recherche précise l’UM6SS qui invite toute personne souhaitant s’inscrire à accéder à ce lien : https://bit.ly/3wdj0im