Casablanca croule sous les ordures suite à la tension entre éboueurs,  délégataires et Conseil de la ville

Décidément, Casablanca a mal à sa gouvernance et à son mode de gestion, du moins pour ce qui est des choix des délégataires de services vitaux de la ville. En effet, depuis quelques jours les agents en charge du ramassage des déchets relevant de la société ARMA anciennement Derichebourg, l’un des deux délégataires ( +Averda), responsables de la propreté urbaine de la métropole, sont en Grève.

Arma couvre 72 km2 en opérant dans les préfectures de Casa-Anfa, El Fida-Mers Sultan, Moulay Rachid, et Ben Msik-Sbata au service d’environ 1,5 millions de citoyens casablancais pour un tonnage de déchets par an de 440 000t dont il faudra soustraire les journées « débrayées » comme dernièrement. Du coup la capitale économique est en train de crouler sous le poids des ordures ménagères suite à ce débrayage des agents de propreté et de la collecte des déchets (quelque 6.000 ouvriers sont concernés par cette grève) qui protestent contre un retard dans le versement de leurs salaires.

Force est de constater que ce n’est pas la première fois. Les agents de la collecte des déchets, de la société ARMA, s’adonnent régulièrement à cet exercice de débrayage pour arracher leur droit. Résultat, les déchets ménagers jonchent les rues de plusieurs quartiers de la ville de Casablanca. Pour expliquer cette tension entre syndicat et délégataire, ARMA, reproche au délégant, à savoir le conseil de la ville de Casablanca, de n’avoir pas rempli ses obligations à son égard. Aussi, ce ne serait pas la première fois que la société ARMA tarde autant à verser les salaires des éboueurs.

Aux dernières nouvelles, les agents de la propreté de la société Averda, l’une des deux sociétés délégataires de la propreté urbaine à Casablanca en débrayage avec ARMA depuis deux jours, ont mis fin à leur mouvement de grève en ce matin du vendredi 11 juin 2021 et ont repris leurs activités dans l’attente du règlement de leur dossier ». La tension reste tout de même palpable entre les éboueurs d’un côté et le délégataire et conseil de la ville de l’autre. Car rien n’est encore définitivement réglé si ce n’est le versement de 50% la semaine et le complément une semaine après. En attendant, les “Communards“ qui sont aux abonnés absents observent un silence assourdissant. En ces temps de pré-élections cela fait vilain pour les récidivistes d’une candidature annoncée.