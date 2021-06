Plus de 9 millions de personnes ont été assurés en 2020 par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), dont près de 3 millions d’actifs, plus de 588.000 retraités et plus de 4 millions d’ayant droit.

Selon les données dont dispose Hespress Fr, durant l’année pandémique 2020, la CNSS a servi près de 4,5 milliards de DH de prestation sociale tandis que les cotisations sociales des assurés se sont élevées à près de 7,5 milliards de DH. Par ailleurs, le nombre de dossiers déposés en moyenne par jour, est de 18.645 avec une période de remboursement des frais de traitement réduite à seulement 6 jours, ce qui reste un exploit.

De plus, le nombre d’employés déclarés à la CNSS, pour l’année 2020 a atteint les 3.308.508 personnes avec quelque 269.849 entreprises affiliées à la caisse. Quelque 642.503 personnes bénéficient ainsi des pensions pour un montant dépassant les 12 milliards de DH tandis que le nombre de bénéficiaires des allocations familiales est de plus de 1,471 million pour un montant qui dépasse les 9 milliards de DH.

Plus d’un millions d’employés en arrêt ont bénéficié des indemnités forfaitaires

Avec la pandémie, plusieurs citoyens se sont retrouvés en arrêt d’activité. L’État a ainsi mis en place, sous hautes instructions royales, le Fonds spécial Covid-19 qui a permis aux travailleurs en arrêt d’activité de bénéficier d’une indemnité forfaitaire qui s’élève à 2.000 DH par mois.

Ainsi, et à fin mars 2021, 1.111.096 travailleurs inscrits à la CNSS ont bénéficié de cette indemnité forfaitaire pour une enveloppe globale de 6,2 milliards de DH, selon la CNSS. Un chiffre qui reste important même si une catégorie de travailleurs (notamment les restaurateurs et travailleurs des boites de nuit), n’ont pas eu droit à cette indemnité.

Pour le secteur informel, qui a également eu droit à une aide de l’état pendant la période de confinement (de mars à juin 2020) et qui a varié entre 800 et 1200 DH selon le nombre de personne par famille. En outre, quelque 5,5 millions de travailleurs du secteur informel ont bénéficié de cette aide pour une enveloppe globale dépassant les 16 milliards de DH.