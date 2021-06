Malgré le danger du coronavirus, la Copa America se déroulera bien au Brésil

La Cour suprême du Brésil a donné son feu vert pour accueillir la Copa América malgré la pandémie de coronavirus, ouvrant la voie au tournoi de football.

« Il incombe aux [gouverneurs et maires des États] d’établir les protocoles de santé appropriés et de s’assurer qu’ils sont respectés afin d’éviter de nouvelles infections et l’émergence de nouvelles variantes », a écrit la juge Carmen Lucia dans sa décision.

Alors que le temps presse jusqu’au match d’ouverture de ce dimanche, le Brésil est intervenu la semaine dernière en tant qu’hôte d’urgence du tournoi des 10 nations.

Déjà retardée de 12 mois en raison de la pandémie, la Copa America devait initialement se dérouler dans huit stades en Argentine et en Colombie. Ces plans ont été abandonnés en raison des inquiétudes suscitées par la propagation du coronavirus en Argentine et les troubles antigouvernementaux en Colombie.

Mais le Brésil a également constamment lutté pendant la pandémie, qui a fait plus de 480 000 morts dans le pays d’Amérique du Sud, juste derrière les États-Unis.

Les épidémiologistes, les entraîneurs et les joueurs des pays participants ont exprimé l’inquiétude que le tournoi pourrait exacerber la crise des coronavirus au Brésil.

« Il est impossible de décrire la folie d’essayer d’organiser un événement de cette ampleur ici maintenant », a déclaré à l’AFP l’infectiologue José David Urbaez.

Cependant, le président Jair Bolsonaro, qui a la réputation de minimiser les conseils d’experts sur le Covid-19, a donné sa bénédiction pour accueillir la Copa America.

Les requêtes devant la Cour suprême ont été déposées par le syndicat national des métallurgistes, le Parti socialiste brésilien (PSB) et le Parti des travailleurs (PT) de l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, probable adversaire de Bolsonaro aux élections présidentielles de l’année prochaine.

Les officiels brésiliens exigent que les matchs se déroulent sans supporters, y compris la finale du 10 juillet au stade Maracanã de Rio de Janeiro.

Les équipes subiront un test Covid-19 obligatoire toutes les 48 heures. Leurs déplacements seront restreints et ils se rendront aux matches dans les quatre villes hôtes sur des vols affrétés.