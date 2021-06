Revue de presse quotidienne de vendredi 11 juin 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi 11 juin 2021

Le Matin :

• L’OCI salue la décision de SM le Roi de faciliter le retour des mineurs non accompagnés en Europe. Le Secrétariat général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a salué la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de faciliter le retour de tous les mineurs non accompagnés marocains qui sont en situation irrégulière dans certains pays de l’Union européenne. L’organisation a souligné, dans un communiqué, que cette décision « s’inscrit dans le cadre des efforts du Royaume du Maroc et de sa stratégie humanitaire visant à traiter de manière idéale la question de l’immigration dans l’espace euro-africain et renforcer la protection des droits des migrants. » La décision royale traduit également l’engagement et l’implication réelle du Maroc dans le renforcement des mécanismes de concertation, de dialogue et de partenariat avec les pays de l’Union européenne pour trouver un règlement humanitaire et définitif à la situation de ces mineurs, affirme l’OCI dans son communiqué.

• Sahara : L’ambassadeur du Maroc à Genève dénonce les mensonges et les divagations outrancières de l’Algérie. L’ambassadeur du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a dénoncé une nouvelle fois les attaques déplacées et les divagations outrancières avec les mêmes rengaines mensongères sans cesse proférées par la délégation algérienne à chaque session du Conseil des droits de l’Homme (CDH) de l’ONU au sujet de la question du Sahara marocain. «Ces attaques hystériques, politiquement motivées, n’ont strictement rien à voir, ni avec l’ordre du jour du Conseil des Droits de l’Homme, ni les sujets abordés, ni les préoccupations qui sont et demeurent au cœur de nos débats», a précisé Zniber dans une lettre adressée aux missions diplomatiques accréditées à Genève en perspective de la 47ème session du CDH, qui s’ouvrira le 21 juin.

L’Economiste :

• Terres collectives, inquiétante dérive! Le ministre de la Justice vient d’adresser une mise en garde au barreau de Casablanca au sujet de l’établissement d’actes de transfert et de désistement de parcelles relevant des terres collectives par des avocats. Ces transactions sont illégales car elles s’appuient sur l’article 4 de la loi portant code des droits réels. Par conséquent, ces opérations sont nulles et non avenues. En effet, cette catégorie de foncier est exclusivement régie par la loi 62-17 sur la tutelle administrative des communautés soulaliyates. Le phénomène commence à prendre des proportions inquiétantes et remet en cause la sécurité foncière nationale.

• Éclairage public : Tanger veut réduire la facture. Réduire la facture de l’éclairage public, tel est l’objectif de la ville de Tanger. La facture d’électricité a atteint en 2019 les 78 millions de DH, soit une augmentation de 600% en dix ans, selon l’Agence de promotion et de développement du nord (APDN). Afin de réduire cette addition salée, l’Agence a lancé une étude sur le réseau d’éclairage de Tanger. L’objet de cette étude est la réalisation d’un inventaire de l’éclairage public et des tableaux électriques, une mesure de l’énergie consommée et un diagnostic énergétique de l’éclairage extérieur et de son coût. Selon les premiers résultats de cette étude, la puissance électrique installée s’élève à près de 44 millions de kW avec une consommation totale annuelle de près de 190 milliards de kWh. L’objectif final est de réduire cette consommation d’au moins 50%.

Aujourd’hui le Maroc :

• L’UM5 seule université marocaine dans le QS World University Ranking 2022. L’université Mohammed V de Rabat (UM5) est la seule université marocaine figurant dans le classement international QS World University Ranking 2022, que vient de publier le cabinet britannique Quacquarelli Symonds. Ce classement, sorti officiellement mardi, comporte uniquement les 1.300 meilleures universités mondiales, indique la présidence de l’UM5 dans un communiqué. Il se base sur six critères, à savoir la réputation académique (40%), la réputation de l’employeur (10%), le ratio professeurs/étudiants (20%), les citations, la qualité de la recherche (20%), le ratio de professeurs internationaux (5%) et le ratio étudiants internationaux (5%). Les données utilisées relatives aux publications et citations proviennent de la base de données internationale SCOPUS, ajoute-t-on.

• AMO des indépendants : Tour d’horizon des professions libérales ayant déjà intégré le régime. Les architectes et les pharmaciens figurent parmi les nouvelles professions libérales ayant intégré l’AMO. La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) avait récemment annoncé que les architectes étaient désormais couverts par les régimes d’assurance maladie obligatoire et retraite. Les architectes exerçant une activité libérale sont invités à procéder, avant le 1er juillet prochain, à leur immatriculation et déclaration des membres de leurs familles, le cas échéant, à la CNSS à travers le portail www.macnss.ma ou auprès du réseau d’agences de la CNSS. Pour ce qui est des pharmaciens, la base des cotisations pour les pharmaciens a été fixée à 2,75 fois le Smig.

Maroc le Jour :

• Maroc: La croissance prévue à 4,6% en 2021. La croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Maroc devrait atteindre 4,6% en 2021, selon les dernières projections de la Banque mondiale. « Au Maroc, la production devrait rebondir à 4,6% en 2021 sous l’effet de plusieurs facteurs, à savoir la diminution des problèmes liés à la sécheresse, le maintien de politiques accommodantes et l’allègement des restrictions imposées aux déplacements internes », indique la Banque mondiale dans ses « Perspectives économiques mondiales » de juin pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). En 2022, l’économie marocaine devrait se situer à 3,4% de croissance, prévoit l’institution basée à Washington. Dans son rapport semestriel d’avril dernier, le Fonds Monétaire International (FMI) avait anticipé, pour sa part, un taux de croissance de l’économie marocaine de 4,5% en 2021 et 3,9% pour 2022.

• Le CRI de Laâyoune-Sakia El Hamra signe une convention avec plusieurs partenaires pour encourager l’entreprenariat. Le Centre régional d’investissement de Laâyoune-Sakia El Hamra, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), la Fondation création d’entreprises du groupe BCP (FCE) et la Banque populaire de Laâyoune ont signé, à Laâyoune, une convention de partenariat en faveur de l’entreprenariat ayant pour objectif la mise en place du programme intégré d’accompagnement dénommé « RIYADA ». La signature de cette convention s’inscrit dans la continuité des Hautes directives royales visant à accompagner les initiatives entrepreneuriales dans l’ensemble des régions du Royaume. Ciblant les porteurs de projets pouvant bénéficier d’un financement dans le cadre du Programme intégré d’appui et de financement des entreprises (PIAFE), RIYADA vise à promouvoir l’esprit entrepreneurial dans la région, à travers l’accompagnement et la formation des porteurs de projets durant l’ensemble des phases de leurs projets.