Maroc-Espagne: Le Parlement arabe accuse le PE d'immixtion dans une affaire bilatérale

Le Parlement arabe s’est indigné et révolté jeudi face à la résolution adoptée par le Parlement européen concernant le Maroc. L’institution dénonce l’immixtion du PE dans une crise diplomatique bilatérale entre l’Espagne et le Maroc et l’a exhorté d’arrêter sa démarche provocatrice exacerbant les tensions entre Madrid et Rabat.

Le Parlement arabe a rejeté la résolution adoptée contre le Maroc et affirme que son contenu est fallacieux et contient des critiques « insensées et infondées » sur les politiques en matière d’immigration illégale du Royaume.

L’institution a réaffirmé sa position ferme et constante de solidarité totale avec le Maroc et de rejet de tout ce qui pourrait lui porter atteinte, affirmant son soutien indéfectible au Royaume dans toutes les démarches qu’il entreprend.

Et d’exhorter le Parlement européen à « abandonner cette démarche provocatrice » dans sa gestion des relations avec les pays arabes. Selon le Parlement arabe, ce vote de jeudi « exacerbe les tensions déjà existantes et consacre l’attitude hautaine inacceptable dans le traitement des questions liées aux pays arabes.

Dans son communiqué, il affirme que cette résolution votée est en contradiction totale avec la réalité et ignore totalement et ouvertement les grands efforts que déploie le Royaume du Maroc dans la lutte contre le terrorisme, l’immigration illégale et la traite des êtres humains.

Le PA ne manque pas de rappeler le rôle essentiel apporté par le Maroc à ces trois niveaux, en combattant le terrorisme dans son pays mais aussi dans de nombreux pays européens, et qui s’est transformé en l’espace de quelques années d’un pays de transit pour les migrants en pays d’accueil, et pays hôte du Pacte mondiale sur la migration.

Il accuse le Parlement européen d’adopter une position hostile au Maroc et dénonce « son obstination à s’immiscer dans une crise bilatérale » entre Rabat et Madrid qui concerne avant tout une question de non respect des termes d’un partenariat entre deux pays, d’une attaque contre les intérêts du Maroc et une prise de position dans le conflit du Sahara en faveur des milices séparatistes sahraouies du polisario.

La Parlement arabe a, à ce titre, estimé que la crise entre le Maroc et l’Espagne ne « peut être résolue (que) par des moyens diplomatiques et des négociations bilatérales directes ».

Il a également noté le fait que le Parlement européen est passé « outre la voix de la raison et de la sagesse, y compris celle du Parlement arabe qui lui a pourtant demandé de s’abstenir de toute ingérence injustifiée dans cette crise bilatérale ».