Visa For Music dévoile son jury

Le jury de l’édition 2021 du festival Visa For Music prévue du 17 au 20 novembre prochain, a dévoilé sa composition.

Les membres du jury seront chargés d’étudier plus de 500 candidatures reçues dans le cadre de l’appel à candidature lancé par l’équipe d’organisation en mars et avril derniers.

un communiqué des organisateurs indique que les membres ont été sélectionnés pour « leurs expériences professionnelles uniques et leur connaissance sans pareille du secteur de la musique, chacun d’entre eux représente un espace géographique dont le Festival et Marché Visa For Music fait la promotion, de l’Afrique au Moyen-Orient en passant par le Maghreb ».

Aux termes de leur réflexion, les membres du jury proposeront une sélection d’une trentaine d’artistes, qui auront la chance de se produire lors de la huitième édition de Visa For Music, qui sera proposée dans un format hybride inédit et unique. Le jury est composé de Josiane Maténé du Gabon (Afrique Francophone), Furat Qaddouri de l’Irak (Moyen-Orient), Yousef J. Kamal (Maroc), Ramzi Jebabli de la Tunisie (Maghreb) et Eddie Hatitye de l’Afrique du Sud (Afrique Anglophone).