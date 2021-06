Rabat/Madrid: Ce que la résolution du PE révèle sur L'Espagne

L’adoption par le Parlement européen d’une résolution s’attaquant au Maroc jeudi, a dévoilé de sombres réalités concernant l’Espagne qui a forcé l’adoption de ce texte à charge contre le royaume. L’UE n’a pas condamné les violations en matière de droits de l’homme, droits d’asile, des conventions européennes et internationales sur la migration ratifiées par Madrid et l’Union européenne.

Dans ce texte à charge contre le Maroc qui s’intéresse au volet des migrants mineurs qui ont rejoint à la nage l’enclave espagnole de Ceuta, seul Rabat est critiqué, tandis que Madrid, une « démocratie » occidentale, membre de l’Union européenne, qui a violé les droits de ces enfants et même de ces adultes, a le beau rôle dans l’histoire.

A aucun moment, l’Union européenne n’a pensé à condamner l’attitude agressive et disproportionnée de l’Espagne dans cette affaire. Les images des gardes côtes brutalisant des enfants et des migrants à coups de battes à peine sortis de l’eau n’auront pas eu d’effet sur les députés européens.

Les vidéos montrant les bombes de gaz lacrymogènes envoyées par les militaires espagnols vers le territoire marocain -ce qui est une grave agression en elle-même, l’envoi de chars et tanks ainsi que des milliers de militaires lourdement armés contre des migrants, des civils sans le sou, et souvent en situation d’hypothermie, n’auront pas choqué les députés européens qui ont voté pour ce texte.

Sans oublier que l’Espagne n’a pas respecté les droits de ces migrants qui avaient le droit de déposer une demande d’asile sur place. Ces migrants là, ont été rapidement escortés par la force et repoussés vers la frontière. Mais cela, même s’il s’agit d’un bafouement clair des conventions internationales et des droits de l’Homme, l’UE n’a pas jugé nécessaire d’adopter une résolution pour condamner ce comportement indigne d’un Etat membre du bloc européen.

A ce stade, l’adoption de ce texte vient seulement confirmer une hostilité endémique de l’Espagne envers le Maroc et un double discours qui montre oralement une volonté de faire baisser la tension et sur le terrain, une nouvelle tentative d’agression contre le Maroc.

L’adoption de ce texte qui, malgré sa portée très limitée, est en réalité une nouvelle forme de manque de respect et de considération de l’Espagne envers le Maroc. Une preuve de la perfidie et de la malhonnêteté de l’Espagne qui a cherché le soutien de l’Europe, forte de ses 27 Etats pour s’attaquer au Maroc, au lieu d’affronter la situation et les conséquences de ses actes toute seule.

Il va s’en dire que le Maroc va prendre cette donne comme une nouvelle forme d’attaque de l’Espagne et la situation va tendre à l’escalade dans la crise diplomatique entre les deux pays. Car il faut le rappeler, cette crise migratoire à laquelle Madrid s’est accrochée, c’était surtout pour faire noyer le poisson et attirer l’attention vers un détail pour faire oublier l’essentiel de l’affaire de l’accueil illégal, en catimini de Brahim Ghali, un grand criminel, tueur, violeur, accusé de crimes contre l’Humanité.

Colonialiste, faiblesse et irresponsabilité

Trois choses sont à retenir de l’adoption de ce texte à charge contre le Maroc, dont la première est qu’il révèle la faiblesse de l’Espagne en tant que Nation, en tant qu’Etat qui ne peut pas s’affirmer seul, qui a besoin d’être appuyé et soutenu par l’UE.

La seconde est que l’Espagne est un pays qui n’assume pas les conséquences de ses actes et aujourd’hui, il vient de rajouter une couche à la crise bilatérale qui l’oppose au Maroc. Une crise qui, à titre d’information, a été provoquée par le gouvernement de Pedro Sanchez, et à sa tête le département des Affaires Etrangères.

La troisième chose est que l’Espagne continue de s’accrocher à son passé colonial et traite avec le Maroc avec cette idée néocolonialiste inacceptable. Tenter d’européaniser le débat pour montrer sa « supériorité » face à un pays du sud est méprisable et une stratégie bas de gamme et de mauvais goût qui n’a plus sa place au 21ème si

« Il est intéressant de voir qu’il y a un résidu néocolonial dans les relations avec notre voisin du sud », a écrit dans son éditorial Francisco Marhuenda, le patron du journal espagnol La Razon.

« Une fois sa culpabilité vérifiée (la diplomatie espagnole, ndlr), car on ne reconnaîtra pas que l’enchevêtrement a été organisé par l’incompétence du ministère des Affaires étrangères, il vaudrait mieux l’appeler Catastrophes étrangères, maintenant il est temps de maintenir la position avec fierté », a-t-il critiqué.

« La stratégie puérile est d’européaniser la crise et de se cacher derrière les mineurs » en accusant qu’ils ont été « envoyés » comme pour faire une nouvelle Marche Verte (la marche qui délogé l’Espagne du Sahara, ndlr), alors qu’en réalité ces mineurs sont partis de leur propre gré.

Pour l’analyste politique, cette tactique adoptée par l’Espagne est une « sortie ingénieuse, signe d’une faute coupable en politique internationale et d’un mépris des Marocains », non seulement parce qu’elle a un coût, mais aussi parce qu’il s’agit d’une prise de position claire dans le dossier du Sahara.

« Nous sommes confrontés à une grave crise à la suite d’une décision qui a favorisé les Sahraouis dans leur combat contre le Maroc. Ce n’est pas un problème mineur. Il ne répond pas à une stratégie sur le Sahara. C’est la partie la plus grotesque, car j’ai pu comprendre que le gouvernement ait décidé de prendre le parti sahraoui, même si c’est un non-sens et une attaque contre un pays avec lequel tant d’histoire, de culture et d’intérêts de toutes sortes nous unissent. D’autre part, l’inexpérience et l’arrogance sont à l’origine de ce qui s’est passé », a-t-il signé.

Aujourd’hui, alors que cette crise a provoqué des remous dans le gouvernement de Pedro Sanchez (qui a accepté le deal avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune), le ministère espagnol des Affaires Etrangères qui n’a pas su gérer le dossier et poussé le pays vers une crise majeure avec un Etat clé du partenariat européen et espagnol, devra être tenu pour responsable, surtout qu’un bras de fer avec le Maroc ne donnera aucun résultat positif.