PE : Abstention record mais vote contre le Maroc

Le Parlement européen a voté ce jeudi la résolution présentée par l’Espagne relative à «l’utilisation faite par le Maroc de la migration en général et des mineurs en particulier comme instrument de pression politique» contre Madrid.

Si le texte a été approuvé, le taux d’abstention est record et en dit long sur les divergences au sein de l’hémicycle européen concernant cette question.

En effet, le texte a été approuvée par 397 voix pour, 85 contre et 196 abstentions.

Si le document affirme rejeter l’utilisation des contrôles aux frontières et des migrations, et en particulier, des mineurs non accompagnés, comme moyen d’exercer une pression politique contre un Etat membre de l’Union, c’est beaucoup un texte de consensus qui rappelle que Sebta est une frontière extérieure de l’UE, dont la protection et la sécurité concernent l’Union dans son ensemble.

Il réaffirme également la position de l’UE par rapport au Sahara marocain, l’Union réitérant son soutien au processus politique mené par les Nations unies pour rechercher une solution négociée à ce conflit.

Si l’UE a choisi de prendre le parti de l’Espagne, l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a salué les efforts déployés par le Maroc sur la question migratoire, notamment la décision du Roi Mohammed VI, de faciliter le retour de tous les mineurs non accompagnés marocains qui sont en situation irrégulière dans certains pays de l’Union européenne.

L’organisation a souligné, dans un communiqué, que cette décision « s’inscrit dans le cadre des efforts du Royaume du Maroc et de sa stratégie humanitaire visant à traiter de manière idéale la question de l’immigration dans l’espace euro-africain et renforcer la protection des droits des migrants. »