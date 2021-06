La première édition du Forum arabo-indien de l’énergie (AIEF) s’est tenue en visioconférence les 8 et 9 juin, sous la coprésidence du Royaume du Maroc et de l’Inde.

L’événement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme exécutif du Forum de coopération arabo-indien et de la troisième réunion des hauts fonctionnaires de l’Inde et de la Ligue arabe, tenue virtuellement le 12 janvier 2021, indique un communiqué du ministère indien des Affaires étrangères.

La session inaugurale du Forum, ajoute la même source, a été marquée par les allocutions du ministre indien de l’électricité et des Energies nouvelles et renouvelables, Raj Kumar Singh, du ministre marocain de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rebbah et du Secrétaire général adjoint aux affaires économiques à la Ligue arabe, Kamal Hassan Ali.

Par ailleurs, les séances plénières ont passé en revue le potentiel et les défis de la coopération dans les domaines de la transition énergétique, des échanges intra-régionaux d’électricité, des hydrocarbures et de la production d’électricité nucléaire, poursuit le communiqué, faisant savoir que les panélistes représentaient un large éventail d’institutions des secteurs public et privé de l’Inde et des États membres de la Ligue arabe, ainsi que d’organisations régionales, dont l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC) et l’Agence arabe de l’énergie atomique (AAEA).

Cette première édition a été l’occasion d’échanger les connaissances, les expertise et les meilleures pratiques dans les domaines des programmes d’efficacité énergétique, du développement accéléré des énergies nouvelles et renouvelables, de la promotion des accords régionaux de partage de l’énergie, de l’extraction du gaz et du pétrole, de la sécurité nucléaire et de production d’électricité.

Le Forum, relève le communiqué, a également mis l’accent sur les politiques nationales respectives régissant les secteurs de l’énergie, les opportunités d’investissement ainsi que les moyens de collaboration en matière de R&D et de formation.

La deuxième édition de l’AIEF se tiendra en Inde au cours de l’année 2023, a conclu le communiqué.