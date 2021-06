ENSA de Khouribga: Journée d’étude sur l’entrepreneuriat et l'accompagnement des porteurs de projets

Dans le cadre de ses activités de recherche et de sa contribution au rayonnement scientifique de l’Université Sultan Moulay Slimane -Béni Mellal, l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Khouribga (ENSAK) a organisé la 2è édition de journée d’étude sur : « L’entrepreneuriat : quelle stratégie pour l’accompagnement des jeunes porteurs de projets innovants ? ».

Cette manifestation scientifique a permis aux élèves ingénieurs d’échanger avec les professionnels et les praticiens des secteurs public et privé sur le développement, l’exploitation et les modalités d’accompagnement des projets innovants au Maroc. Dans ce sens, les interventions et contributions d’un grand nombre d’éminents conférenciers ont été focalisées sur la politique d’amélioration de l’environnement des affaires au Maroc, les mesures et incitations fiscales en faveur de l’innovation, la promotion de l’emploi et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets innovants au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra et les principales contraintes à l’entrepreneuriat innovant au Maroc.

Dans son mot d’ouverture, le Pr. Nabil Hmina, Président de l’Université Sultan Moulay Slimane, a souligné notamment que l’Université « ne ménagera aucun effort dans le l’affermissement de l’esprit et de la culture entrepreneurial en organisant d’avantage de conférences nationales et internationales et en dispensant des formations de qualité en vue de promouvoir les opportunités d’emploi et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets innovants ».

De même, le Pr. Mohammed Sajieddine, Directeur de l’ENSAK a précisé que « le choix de cette thématique s’inscrit parfaitement dans le contexte actuel de notre pays marqué par le débat sur le modèle de développement. Il a ajouté, dans ce sens, que l’Université en tant qu’acteur principal dans le processus de développement du pays et en tant que terrain fertile pour l’émergence d’idées innovantes encourage de plus en plus les étudiants à s’y investir. Ainsi, l’ENSAK, à travers l’organisation de ce genre de rencontres scientifiques, prétend donner l’occasion aux élèves ingénieurs pour explorer les opportunités offertes en matière d’entrepreneuriat innovant tout en les sensibilisant sur les contraintes auxquelles ils peuvent se heurter ».

Cette journée d’étude a été clôturé par la signature d’une convention de partenariat entre l’ENSAK et le Centre Régional d’Investissement de la région Béni Mellal-Khénifra avec pour objectif de développer des projets thématiques et d’accompagner les élèves ingénieurs et lauréats de l’ENSAK, notamment à travers l’appui à la création d’entreprises et la stimulation de l’entrepreneuriat chez les élèves ingénieurs et lauréats de l’ENSAK par le biais d’échange d’expériences et d’expertise et d’organisation conjointe d’une série de projets et d’événements scientifiques entre les deux parties prenantes avec l’association d’autres partenaires publics et privés. Il s’agit également de les appuyer et accompagner avant et après la création d’entreprises notamment via le programme IZDIHAR.

De même, la convention vise l’accompagnement des élèves ingénieurs de l’ENSAK dans leurs travaux de recherches et projets de stage et la facilitation de leur accès au réseau d’acteurs institutionnels publics, privés et organisations socio-professionnelles de la région Béni Mellal-Khénifra.