Bac 2021 / Rabat-Salé-Kénitra : Un taux de participation de 91,92 % pour ce 2ème jour

Pour la deuxième journée des épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat 2021, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation Rabat-Salé-Kénitra a fait savoir que le taux de participation total a atteint 91,92 % pour les filières techniques et scientifiques.

Tout en rassurant sur les bonnes conditions de passage de cette épreuve décisive dans le parcours des étudiants, l’AREF de Rabat indique avoir enregistré la présence de 29.938 candidats scolarisés sur la base de 30.028 candidats, avec un taux de participation qui a atteint les 99.70 %. Pour les étudiants qui passent leur bac libre, le nombre de candidats présents était de 4.726 candidats sur la base de 7.108 candidats pour un taux de 66,48%.

Dans le cadre du contrôle des conditions de passage du 2ème jour de l’examen unifié du baccalauréat, le directeur de l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, s’est rendu ce jeudi 10 juin à la direction provinciale de Salé aux côtés de son directeur Said Hayane, afin de s’assurer que l’ensemble des mesures organisationnelle prises ont été mises en place pour le bon déroulement de cette épreuve. Et c’était bien le cas comme affirmé à Hespress Fr, par le directeur de l’AREF de Rabat.

De son côté, Said Hayane, a passé en revue les salles aménagées pour le passage des examens du bac et qui disposent de l’ensemble des outils et équipements nécessaires qui préservent la santé des étudiants et surveillants (gels hydroalcoolique, bavettes, eaux ..), pour un total de 66 centres d’examen au niveau de la province.

Pour les salles dédiées au dépôt des sujets du bac, le responsable explique que chaque salle a été aménagée de la même manière et le plus convenablement possible pour apporter un certain confort aux cadres de l’enseignement.

« Dans chaque centre nous disposons d’une salle aménagée, soit 66 centres, destinés au dépôt des sujets de l’examen du bac, et équipés de caméras intérieures et extérieures et tout autre équipement qui peut assurer la confidentialité des examens du baccalauréat. Un staff est d’ailleurs mobilisé pour encadrer ces espaces: Accueil et récupération des sujets. Et à présent nous récupérons et distribuons les sujets de l’examen du bac dans des conditions sécurisées« , a-t-il affirmé.