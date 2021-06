Maroc-UE: Coopération réussie pour une intégration professionnelle de qualité

Le Projet « Kafaat Liljamia » (Compétences pour Tous) est le fruit d’une coopération réussie entre le Maroc et l’Union européenne (UE) qui vise une intégration professionnelle de qualité, ont indiqué, jeudi à Rabat, les participants au séminaire de clôture de ce projet initié sous le thème « la formation professionnelle: participation et échange pour un développement de territoires équitables ».

Grâce à Kafaat Liljamia, un réseau de partenariats publics et privés (PPP) œuvrant dans le domaine de la formation professionnelle a pu être créé dans chacune des deux régions pilotes où il a été mis en oeuvre, à savoir la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et celle de l’Oriental.

Le projet d’une durée de trois ans (2017-2020), a permis notamment de regrouper un certain nombre d’acteurs régionaux, se réunissant régulièrement dans le cadre de formations, séminaires et de visites d’étude pour discuter des perspectives de collaboration et créer des liens dans le but de faciliter le partage d’informations entre les différentes structures.

Ce séminaire de clôture a également été l’occasion de retracer les résultats du projet depuis son lancement en août 2017 au niveau des deux régions pilotes.

Selon les participants, ce projet a permis de développer de nombreux outils, tels qu’un système de partage d’informations sur l’offre de formation afin d’améliorer la collecte, l’échange et l’utilisation des données et informations au niveau des deux régions pilotes pour appuyer la pérennisation de la nouvelle dynamique mise en place.

En outre, le projet Kafaat Liljamia a renforcé les capacités de plusieurs associations en offrant un accompagnement personnalisé à plus de 550 bénéficiaires se trouvant dans des situations de vulnérabilité. Ainsi, et même face à une conjoncture sanitaire sans précédent marquée par la pandémie de la Covid-19, près de 200 bénéficiaires en situation de vulnérabilité ont pu trouver un emploi et/ou créer une TPE, une coopérative ou avoir le statut d’auto-entrepreneur.

Ce programme promeut aussi une nouvelle approche régionale plus réactive de la formation professionnelle, en mettant explicitement l’accent sur l’amélioration de l’employabilité et du développement économique en encourageant notamment le développement du capital humain et l’inclusion sociale.

Ce projet a pour principal objectif d’appuyer le développement d’un modèle de gouvernance du système de formation professionnelle régional axé sur le marché du travail en vue de mieux prendre en compte une double aspiration : celle de la population jeune, désireuse de s’intégrer dans la vie active, et celle du secteur économique à la recherche d’une main d’œuvre qualifiée et adaptée à ses besoins pour assurer un développement pérenne.