L'OCI salue la décision du Roi de faciliter le retour des mineurs non accompagnés en Europe

Le Secrétariat général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a salué jeudi la décision du Roi Mohammed VI, de faciliter le retour de tous les mineurs non accompagnés marocains qui sont en situation irrégulière dans certains pays de l’Union européenne.

L’organisation a souligné, dans un communiqué, que cette décision « s’inscrit dans le cadre des efforts du Royaume du Maroc et de sa stratégie humanitaire visant à traiter de manière idéale la question de l’immigration dans l’espace euro-africain et renforcer la protection des droits des migrants. »

La décision royale traduit également l’engagement et l’implication réelle du Maroc dans le renforcement des mécanismes de concertation, de dialogue et de partenariat avec les pays de l’Union européenne pour trouver un règlement humanitaire et définitif à la situation de ces mineurs, affirme l’OCI dans son communiqué.

Le Secrétaire général de l’OCI, Youssef Ben Ahmed Al-Othaimeen, a salué « cette décision importante, qui contribuera à la consolidation des relations de bon voisinage et de la confiance mutuelle entre le Maroc et ses partenaires européens dans le domaine de la gestion de l’immigration d’une manière qui permet de protéger les droits des migrants et de renforcer la sécurité, la stabilité et le développement dans l’espace euro-africain ».

Youssef Ben Ahmed Al-Othaimeen a appelé à la poursuite du dialogue constructif de coopération sur toutes les questions d’intérêt commun entre le Royaume du Maroc et les pays de l’Union européenne, le Maroc étant un partenaire de poids dans la consolidation des valeurs de paix, de stabilité et de coexistence dans le monde.