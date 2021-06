Les États Unis vont faire don de 500 millions de doses de Pfizer à différents pays

Le président américain Joe Biden annoncera que les États-Unis ont acheté 500 millions de doses de vaccin Pfizer pour en faire don à 92 pays à faible revenu et à l’Union africaine.

Biden devrait annoncer le don dans les jours à venir lors du sommet du Groupe des Sept en Grande-Bretagne. Les doses seront distribuées via l’alliance mondiale pour les vaccins connue sous le nom de Covax, avec 200 millions à partager cette année et les 300 millions restants à donner au cours du premier semestre 2022, selon la personne, qui a confirmé le rapport sous couvert d’anonymat. .

Les États-Unis subissent une pression croissante pour intensifier leurs efforts de partage des vaccins alors que les besoins à travers le pays commencent à diminuer et que davantage d’Américains sont vaccinés. L’administration avait précédemment annoncé qu’elle distribuerait 80 millions de doses de vaccin d’ici la fin du mois, mais ce nouvel engagement représente une multiplication par six.

La première attribution de ces 80 millions de doses, une tranche de 25 millions, ira principalement aux pays d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Asie du Sud et du Sud-Est et d’Afrique.

L’inégalité des vaccins est devenue une préoccupation de plus en plus pressante, et l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre une « pandémie à deux voies » alors que les pays riches inoculent une grande partie de leur population et que les pays en développement sont exposés aux ravages du coronavirus.

Dans un rapport du 3 juin, Oxfam International a déclaré que sur les 1,77 milliard de doses administrées dans le monde à ce moment-là, 28% étaient allées à des personnes dans les pays du G7 et seulement 0,3% à des pays à faible revenu. Une telle disparité pourrait prolonger la pandémie et permettre l’émergence de variantes dangereuses alors que le virus continue de se propager.

Des personnes familières avec l’accord Pfizer ont déclaré que les États-Unis paieraient les doses à un prix « sans but lucratif ». Les 200 premiers millions de doses seront distribuées d’ici la fin de cette année, suivies de 300 millions d’ici juin prochain, ont-ils déclaré. Les doses seront distribuées via Covax, l’initiative internationale de partage de vaccins.