Accueil des saisonnières de la fraise : Le Maroc s'apprête à ouvrir ses frontières avec l'Espagne

À partir du 15 juin, le Maroc ouvrira ses frontières maritimes avec l’Espagne, exclusivement, pour accueillir plus de 12.000 saisonnières marocaines qui partent chaque année de l’autre côté du détroit et plus exactement vers la région de Huleva pour travailler dans les champs de fraises et des fruits rouges. Cette ouverture des frontières maritimes intervient pour éviter le scénario de l’année dernière, lorsqu’un grand nombre de saisonnières se sont retrouvées bloquées en Espagne, à leurs propres frais, après la fermeture des frontières.

Selon les médias espagnols, le processus de transport de ces travailleuses marocaines, qui se fera en trois à quatre voyage, se fera à partir du port d’Algésiras en direction du port de Tanger.

En ce sens, il convient de rappeler que l’Espagne a accueilli cette année environ 12.700 travailleuses saisonnières engagées dans le cadre de la campagne de migration circulaire entre les deux royaumes, et qui travaillent principalement à Huelva. À la date du 19 mai, une centaine de saisonnières sont rentrées tôt au Maroc en raison de circonstances personnelles ou familiales. Au 15 juin, 12.038 saisonnières suivront, selon les données fournies par le ministre d’État espagnol chargé de la migration.

Les mêmes sources indiquent que le transfert des saisonniers devait débuter le mois dernier. Cependant, et en raison de la crise diplomatique entre les deux pays, ce processus a été reporté.

Il a été décidé de transporter les saisonnières marocaines à bord de bateaux qui seront loués par les employeurs espagnols, tandis que les saisonnières marocaines s’acquitteront du prix des billets.

Il est à noter que l’Espagne a lancé le processus de vaccination des travailleuses marocaines. Il y en a qui ont bénéficié du vaccin américain « Johnson & Johnson », qui ne nécessite qu’une seule dose, ce qui facilitera le processus de transfert. Le reste des saisonnières devront ainsi passer un test PCR .

L’Union des petits agriculteurs d’Andalousie avait précédemment exprimé sa confiance dans la diplomatie et les négociations entre l’Espagne et le Maroc afin que plus de 12.000 saisonnières marocaines travaillant dans les champs de fraises à la région d’Huelva puissent rentrer chez elles au moment de l’expiration de leurs contrats.