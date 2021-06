Une partie de la FIFA délocalisée à Paris pour se rapprocher de l'Afrique

La FIFA devrait officialiser le 10 juin 2021 le transfert d’une partie de son siège de Zurich à Paris. Il s’agit de l’Hôtel de la Marine, face à la place de la Concorde, qu’Emmanuel Macron ouvrira jeudi matin après de longues rénovations, et qui accueillera bientôt une centaine de personnels de la FIFA. Cette étape aura une grande relation avec l’Afrique.

C’est un retour aux sources qui se profile avec une partie de la FIFA qui déménage à Paris. Fondée à Zurich, Suisse, depuis 1935, la FIFA reviendra, au moins en partie, dans sa ville natale, ayant été fondée à Paris en 1904, à quelques centaines de mètres seulement de la place de la Concorde.

Dans le cadre de la FIFA, il s’agit principalement de raisons pratiques. La capitale française va rapprocher la maison mère du football des confédérations africaines.

A l’heure où, sous la houlette de Gianni Infantino, les liens entre la FIFA et la CAF, la Confédération Africaine de Football, sont de plus en plus étroits, cette branche parisienne facilitera grandement les échanges, grâce aux nombreuses liaisons aériennes avec l’Afrique. Un nombre beaucoup plus important de toute façon que Zurich.

Ce retour à Paris répond aussi à une volonté commune de Gianni Infantino et Emmanuel Macron de défendre la Francophonie au sein de la FIFA.