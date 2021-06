La Nuit électronique : Un retour en force avec Amine K, Dj Unes et Dj Anass aux platines

La Nuit électronique fait son retour en force. Sur le toit de l’Institut Français de Rabat avec une vue splendide sur la Cathédrale autour du thème « Jardin d’Eden« , le tournage de la 6e édition de la Nuit électronique a été lancé avec un nombre limité d’invités.

À l’affiche, Dj Amine K, concepteur du collectif « Moroko Loko« , accompagné par Dj Unes et Dj Anass qui ont mis le feu aux platines. Il y avait également les circassiens de l’école Shems’y, Hamza Alouani et Mohamed Makhloufi ainsi que le grapher Casablancais Ed Oner qui a conçu une magnifique toile en Live. L’occasion pour le public de découvrir ses DJs de renom et ses artistes pluridisciplinaires lors de ce rendez-vous incontournable des précédentes saisons culturelles de l’Institut français du Maroc, qui sera diffusé le 21 juin à l’occasion de la fête de la musique.

Pour Dj Amine K, c’est un retour à la vie, un honneur et un privilège d’être ici. « On est sur le toit de l’Institut Français à Rabat avec la cathédrale derrière qui est un monument magnifique et historique de la capitale. On a une programmation musicale qui est vraiment magnifique avec Anass, Unes et moi-même (…) Et on a un magnifique public, chose qu’on n’a pas vue depuis très longtemps. Donc oui, je suis un homme heureux et puis on est là « to put a smile to people face »(mettre le sourire sur le visage des gens) et tout le monde est content« , a confié le Dj au micro de Hespress Fr.

Amine K, de son vrai nom Amine Akesbi, a bien profité de Dame Covid pour lancer plusieurs projets, comme il nous l’a confié. Comme tout le monde, cette crise sanitaire n’a pas été une période de joie pour lui, mais il a tout de même pu surpasser ses « démons » et se concentrer sur le côté positif de la chose.

» Je rentrais à peine d’une tournée de 3 mois. Je me suis dit c’est cool, c’est les vacances. Je vais passer du temps avec mes enfants et mes amis. Au bout de trois mois, on s’est rendu compte que ce n’était pas des vacances. Ça a commencé à devenir de plus en plus compliqué, que ce soit financièrement ou en termes de morale, dépression … Et puis, étant donné que je suis quelqu’un qui ne déprime pas trop et qui déteste ça. En septembre, je me suis motivé et j’ai décidé de me reprendre en main et de créer des choses. J’ai donc créé beaucoup de projets avec des gens magnifiques. J’ai eu de la chance d’être entouré par des personnes créatives et très motivées. J’ai fait beaucoup de musique aussi. Ses projets sont en train de payer, cette musique est en train de sortir et le monde est en train de s’illuminer enfin. Et moi, tout ce que je retiens de tout ça, c’est du positif » nous-a-t-il confié avec un grand sourire.

Moro Loko, c’est pour bientôt

S’agissant de ses projets d’avenir, Amine K nous confie, honnêtement, qu’ils se font à la dernière minute. » La semaine dernière j’ai joué à Marrakech dans une superbe soirée. Et ça m’a fait du bien. Je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Je suis encore au Maroc tous le mois de juin. En espérons qu’il y a des choses qui vont se faire, et je pense que ça sera le cas. Après l’été, je vais jouer en Europe comme d’habitude. Les choses reprennent aussi et c’est super cool. Après fin août je vais aux USA, comme chaque année« , nous-t-il détaillé.

L’artiste reprend ainsi ses « bonnes habitudes » ce qui est « génial » selon lui. À partir de septembre, les choses vont reprendre un peu partout, dit -il. L’occasion pour Amine K de faire ce qu’il sait faire de mieux. « Prendre le drapeau marocain et me balader avec partout dans le monde avec un grand sourire« , nous lance-t-il.

Cependant, la question qui revient en boucle du côté de ses fans, est qu’en est-il de son bébé « Moroko Loko« . « Il est toujours avec moi. Un bébé on ne s’en sépare jamais » nous lance-t-il. « On a arrêté par accident parce qu’il y a eu le Covid. Mais l’évènement va reprendre incessamment sous peu, c’est certain, mais peut-être sous une autre forme » nous confie-t-il.

La Nuit électronique pour célébrer la fête de la musique 2021

Dans une déclaration à Hespress Fr, le directeur de l’IF de Rabat, Pierre-Huvert Touchard a exprimé sa joie de pouvoir enfin organiser la Nuit électronique à l’Institut français de Rabat. « C’est évidemment la possibilité, grâce à l’allègement des mesures sanitaires, de pouvoir accueillir un petit public. Évidemment c’est très limité, mais nous avons choisi un endroit pour cette Nuit électronique qui est un endroit atypique puisqu’on avait imaginé cet évènement avec un public encore plus limité sur le toit de l’Institut français de manière à apprécier les toits de Rabat comme on peut apprécier les toits de Paris. Et bien évidemment, ce lieu qui est tout à fait étonnant, c’est l’occasion de pouvoir mettre en scène de la musique avec les trois Dj de Moroko Loko qui sont sous la roulette d’Amine K« , nous confie notre interlocuteur.

C’est aussi l’occasion, selon M. Touchard, de mettre en évidence non seulement la beauté de la ville de Rabat mais aussi la richesse de son expression culturelle. « On a donc invité des artistes circassiens de l’école nationale du cirque Shems’y et le grapher Ed Oner, un petit coup d’oeil à Casablanca, qui est un des grapher reconnu actuellement sur la scène du graphe au Maroc » nous-a-t-il lancé.

Ainsi, et à court terme, l’IF de Rabat compte reprendre sa programmation cinéma après un arrêt qui a duré près d’un an à cause de la pandémie. Ce qui est évidemment un très grand moment souligne M. Touchard.

« Le 13 juin, nous aurons le festival du très court-métrage qui est la 23e édition de ce festival français. Et il y aura un vote du public. Donc c’est sur invitation. Ce sera l’occasion de se réunir avec une quarantaine de pays dans le monde. Puis le 21 juin, nous allons diffuser ce concert qu’on enregistre ce soir pour la fête de la musique 2021. La Nuit électronique est notre évènement de la fête de la musique. On va donc monter ce film dans les prochains jours et le diffuser sur les réseaux sociaux de l’IFM, de l’IF de Rabat et on a également inscrit cet évènement sur la plateforme de l’institut français de Paris. Les pays qui souhaiteront diffuser ce spectacle et ce concert de musique électronique pourront le faire partout dans le monde« , conclut Pierre-Hubert Touchard.