Revue de presse quotidienne de jeudi 10 juin 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 10 juin 2021

Le Matin :

• « La Hongrie salue le Maroc pour son rôle déterminant et exemplaire en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et contre le terrorisme, en tant que partenaire stratégique de l’Union Européenne », indique la Déclaration conjointe signée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de Hongrie, Peter Szijjarto. De même, le Maroc et la Hongrie soulignent l’importance de développer la coopération, le partenariat et le dialogue entre l’UE et son voisinage du Sud et avec la zone euro-africaine, afin d’apporter des réponses communes à tous les défis auxquels ces régions sont confrontées, particulièrement en termes de sécurité, de stabilité, de migration et de développement socio-économique et humain, ajoute le texte.

• L’Académie Hassan II des sciences et techniques a appelé à la valorisation de la recherche scientifique dans le système de l’enseignement supérieur. Discutant des conclusions du rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), qui a été présenté lors d’une session ordinaire, tenue à l’occasion du 15-ème anniversaire de l’installation de l’Académie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des académiciens ont mis l’accent sur la nécessité d’une remise en cause en profondeur du système de l’enseignement supérieur au Maroc, particulièrement la recherche scientifique. Dans une allocution à cette occasion, le secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des sciences et techniques, Omar Fassi Fehri a souligné que l’Académie a été invitée par la Commission à participer à un débat sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique au Maroc, et elle a insisté sur l’importance de la question des ressources humaines et l’importance de former (au Maroc et à l’étranger) des cadres marocains compétents et de qualité.

L’Economiste :

• Les bons comptes de l’industrie. L’industrie reprend et les emplois semblent se stabiliser si l’on se réfère aux statistiques du département de l’Industrie, lesquelles s’appuient sur les déclarations CNSS. A fin avril, les exportations du secteur industriel ont évolué de 27,6%. L’automobile a enregistré 29,5 milliards de DH à l’export contre 18,1 milliards en 2020 et 28,2 milliards en 2019. L’industrie alimentaire, quant à elle, se porte bien. Elle est sur une hausse de 5,9% à fin avril. A l’exception de l’aéronautique, les autres secteurs industriels se maintiennent et réalisent aussi de légers taux d’accroissement comme c’est le cas pour l’industrie pharmaceutique ainsi que l’électronique et l’électricité.

• Master : rappel à l’ordre du ministère. Dans les établissements universitaires, les masters peuvent parfois prendre plus que la durée réglementaire, à savoir 2 ans (4 semestres). Généralement, les étudiants débordent sur le délai normal de leur formation en raison de leur incapacité à soutenir leur mémoire de master dans les temps. Le Département de l’Enseignement supérieur vient d’envoyer une note aux universités, les appelant à exhorter leurs établissements à veiller au respect des délais réglementaires.

Maroc le Jour :

• Le Directeur Général de la MAP s’entretient avec le représentant du FNUAP au Maroc. Le Directeur Général de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec Luis Mora, représentant résident du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) au Maroc. Lors de cette rencontre, MM. Hachimi Idrissi et Mora ont discuté des changements sociétaux qu’a connus le Maroc et des moyens d’accompagner les efforts de développement, notamment le rôle des médias. M. Mora a relevé, dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, que le Maroc a connu des transformations sociétales, notamment au niveau démographique et des structures familiales, ainsi que des changements en ce qui concerne les nouvelles thématiques émergentes dont la question du changement climatique, l’économie numérique et le rôle des médias dans le développement. Pour sa part, M. Hachimi Idrissi a mis en avant les transformations qu’a connues la MAP et l’action de l’Agence pour accompagner les changements sociétaux en étoffant son offre (radio, télévision, sites électroniques..), en élargissant sa production à travers une activité médiatique globale et en déclinant sa politique sur tous les vecteurs.

• Le rapport sur le NMD, résultat d’un travail basé sur l’intelligence collective. Le rapport sur le Nouveau modèle de développement (NMD) est le résultat d’un travail basé sur l’intelligence collective, a affirmé Driss Ksikes, membre de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD). S’exprimant lors de l’émission hebdomadaire « les Mardis du PCNS » produite par le Policy Center for the New South (PCNS), M. Ksikes a souligné que la Commission s’est basée dans son travail sur un processus d’intelligence collective, à travers des séances d’écoute avec toutes les parties et les forces vives de la Nation, pour donner une perception collective et aboutir à un « pacte national de développement ». Il a également indiqué que le travail de la CSMD avait une référence, qu’est la Constitution, et a abouti à un pacte national qui va être approuvé par les acteurs politiques, associatifs, économiques et culturels, outre un mécanisme de suivi qui garantit la reddition des comptes et le suivi du travail par la société.

Aujourd’hui Le Maroc :

• 2021, l’année des territoires intelligents. Les collectivités territoriales accélèrent leur digitalisation. Le focus sera établi sur le gouvernement ouvert (Open gouvernement) et la gestion par les données (Data Driven) comme outils d’aide à la prise de décision. Ainsi, l’ensemble des process sera numérisé permettant ainsi aux collectivités territoriales d’améliorer leurs prestations aux citoyens et de créer plus d’emplois et plus de richesse dans le cadre d’une interopérabilité entre l’ensemble des acteurs. D’importantes annonces ont été faites par Khalid Safir, wali directeur général des collectivités territoriales, lors de sa participation au Smart City Casablanca Symposium. «Un territoire intelligent est avant tout le fruit de l’intelligence collective de ses forces vives. Nous devons tous œuvrer pour construire des villes inclusives, résilientes, innovantes avec la puissance de la technologie au service de la qualité de vie de nos concitoyens», souligne dans ce sens Safir.

• Tourisme : Fnideq à la recherche du temps perdu. Les derniers préparatifs de la saison estivale à Fnideq battent leur plein en 2021. Dans ce sens, la ville connaît une forte mobilisation de tous les intervenants, à savoir les autorités locales et provinciales, la commune ainsi que leurs principaux partenaires, pour peaufiner ces derniers préparatifs afin d’être prêts pour les vacances d’été, qui approchent à grands pas. Ils misent beaucoup sur cette saison estivale pour contribuer à faire revivre l’économie locale, qui continue de subir les conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Et à l’instar de l’année précédente, les autorités et la commune ont procédé en coordination avec leurs partenaires à la mise en place d’un programme comprenant tous les détails à suivre des services concernés pour permettre à la ville de réussir cette saison.

L’Opinion :

• Le Théâtre national Mohammed V rouvre bientôt ses portes. Le Théâtre national Mohammed V de Rabat se prépare à rouvrir ses portes au grand public ainsi qu’aux artistes et opérateurs culturels nationaux et internationaux afin de leur permettre de renouer les liens établis depuis des décennies autour de la beauté des arts et de la création culturelle. Cette réouverture se fera sous le signe de la prudence et du respect des mesures sanitaires obligatoires car il est nécessaire de sauvegarder les acquis de cette longue année afin que la reprise s’inscrive dans la continuité, a annoncé le directeur du Théâtre National Mohammed V, Mohamed Benhsain. « Des retrouvailles sous le signe de l’émotion et de la solidarité dans l’attente d’une rentrée culturelle d’exception en septembre 2021 », écrit-il sur le site internet du Théâtre national Mohammed V.

• Errachidia : remise d’un kit pédagogique pour les clubs de sécurité routière. Une cérémonie de remise d’un kit pédagogique pour l’activation du club d’éducation à la sécurité routière de l’école Ibn Khaldoun à Errachidia a été organisée à l’initiative de la direction provinciale de l’Education nationale et la direction régionale de l’Agence nationale de la sécurité routière. Initiée en coordination avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet, cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du wali de la région, gouverneur de la province d’Errachidia, Yahdih Bouchaab, ainsi que de plusieurs responsales locaux, indique la direction provinciale de l’Education nationale.

Al Bayane :

• Élections des délégués des salariés: des échéances professionnelles aux dimensions sociopolitiques. Les élections des délégués des salariés du secteur privé, qui se dérouleront à partir de ce jeudi, revêtent une grande importance, en ce sens qu’elles contribuent au renforcement de la démocratie participative au sein de l’entreprise et consolident les mécanismes de dialogue entre les différentes parties, de manière à instaurer une paix sociale. Ces échéances revêtent ainsi des dimensions politiques, car elles élisent le corps électoral qui vote sur les délégués des salariés à la Chambre des conseillers, d’autant qu’elles touchent au volet social en constituant un mécanisme important pour activer le critère de base à même de définir les organisations syndicales des salariés les plus représentatives aussi bien au niveau national qu’au sein de l’entreprise.

• La Chambre des Conseillers adopte à la majorité le projet de loi relatif à l’usage licite du cannabis. La Chambre des Conseillers a adopté, à la majorité, lors d’une séance plénière, le projet de loi n°13-21 relatif à l’usage licite du cannabis, en lui apportant certains amendements. Le projet de loi, qui vise l’amélioration du revenu des agriculteurs et la création d’opportunités d’emploi prometteuses et fixes, a été adopté par 41 voix contre 11, lors de cette séance présidée par Abdelhakim Benchamach, président de la Chambre. Ce texte vient ouvrir des perspectives de développement au profit de la population des zones concernées par la culture illicite du cannabis, d’autant plus que la communauté internationale est aujourd’hui de plus en plus consciente que la pure approche répressive adoptée par le système mondial de contrôle des drogues a limité les programmes de développement alternatifs et n’a pas permis de résoudre les problématiques économiques, sociales et environnementales rencontrées par les pays producteurs de cette plante, notamment ceux du Sud.

Libération :

• La liquidation des pensions des conseillers sur fond de 12 milliards n’est pas passée. La chambre des représentants a voté, lors d’une séance plénière, contre la proposition de loi portant sur l’annulation et la liquidation du régime des pensions des membres de la chambre des conseillers. Lors de cette séance, présidée par Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, 10 députés ont voté contre et 9 neuf pour, tandis que 24 se sont abstenus de voter. La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants avait adopté, la semaine dernière, à la majorité de ses membres, cette proposition de loi portant sur l’annulation et la liquidation du régime des pensions des membres de la deuxième chambre du parlement.

• L’importance de la réforme du système de santé réitérée par les parlementaires. Un rapport, élaboré par le groupe de travail thématique chargé du système de santé à la Chambre des représentants, a souligné l’importance de la réforme globale du système de santé au Maroc, et ce dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Présenté et débattu en séance plénière, le rapport a formulé des propositions et recommandations susceptibles de surmonter les difficultés à caractère organisationnel et celles relatives aux ressources humaines et au financement, ainsi qu’aux contraintes liées à la gouvernance et aux infrastructures, qui empêchent d’atteindre les objectifs des politiques publiques visant à promouvoir le secteur de la santé.

Al Yaoum Al Maghribi :

• La Turquie salue le leadership de SM le Roi et le rôle du Maroc en tant que pôle de stabilité dans la région. La Turquie a salué le leadership de SM le Roi Mohammed VI et le rôle du Maroc en tant que pôle de stabilité dans la région. Lors d’un entretien par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu a salué « le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le rôle du Maroc en tant que pôle de stabilité et de développement dans la région ». Les deux ministres ont loué l’excellence des relations d’amitié et de coopération bilatérale et se sont accordés sur la nécessité de réactiver les mécanismes de partenariat, à travers l’organisation de nouvelles sessions du dialogue politique et de la Commission mixte, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans un communiqué.

• La DGSN enregistre une baisse de 11 pc des affaires liées aux violences faites aux femmes en 2020. La Direction Générale de la Sureté Nationale (DGSN) a indiqué que ses services ont enregistré en 2020 une baisse de 11 pc des affaires liées à la violence faite aux femmes. Intervenant lors d’une journée de sensibilisation organisée sous le thème « les défis et enjeux de la prise en charge des femmes et des filles victimes de violence », le directeur de la Sécurité publique à la DGSN, Zaitouni Alhayel, a souligné que les services de la direction ont recensé 50.844 affaires concernant 47.033 victimes, dont 9 pc concernent des mineurs. Les services de la police ont traité 44.212 affaires, soit un taux de 94 pc d’affaires résolues, a rappelé Alhayel, ajoutant que 15.806 suspects ont été traduits en justice. La violence physique arrive en tête des actes de violences enregistrés avec 44 pc, suivie de la violence économique (26 pc), la violence psychologique (20 pc), la violence sexuelle (9 pc) et la violence commise par des moyens de la technologie moderne (1 pc), a-t-il précisé.

Al Massae :

• Un rapport recommande de financer le secteur de la santé avec de nouvelles taxes. Le groupe de travail thématique chargé du système de santé à la Chambre des représentants a appelé à utiliser l’épargne de certaines Caisses, comme la CNSS et la CMR, dans le cadre du partenariat public-privé, pour investir dans le domaine de la santé. Il a également préconisé de créer un modèle pour financer la couverture sanitaire universelle sur la base d’un cofinancement et d’une répartition équitable des coûts (25 % pour les ménages, 25 % pour les collectivités territoriales et 50 % pour l’État). Et afin de diversifier les sources de financement du secteur de la santé et de faire face à la pénurie de ressources, le rapport a recommandé la création de taxes liées à la santé, qui seraient prélevées sur la consommation de cigarettes et d’alcool, à l’instar de ce qui est appliqué dans certains pays européens, qui affectent les produits de ces taxes à appuyer les budgets alloués au secteur de la santé.

• Les Centres de transfusion sanguine tirent la sonnette d’alarme. Ils ont alerté sur une grave pénurie de donneurs de sang et le besoin de plusieurs hôpitaux de sang pour couvrir leurs besoins croissants quotidiens. Si chaque établissement ne demandait qu’un seul produit sanguin labile (PSL) par jour, le besoin serait de 600 donneurs par jour, alors que le chiffre moyen de donneurs dépasse rarement les 250 par jour entre donneurs volontaires et de compensation, comme l’explique Dr Hind Zejli, chef de service de promotion et coordination au Centre régional de transfusion sanguine de Casablanca.

Assahra Al Maghribia :

•Plateforme AJAL: Lancement du dépôt électronique des factures des EEP. Le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration a diffusé une circulaire en vue du lancement, de manière progressive, du dépôt électronique des factures des fournisseurs des Établissements et Entreprises Publics (EEP). Dans ce cadre, il a procédé à l’intégration, à la plateforme AJAL, d’un nouveau module de dépôt électronique des factures en faveur des EEP qui choisissent cette plateforme. Aussi, les fournisseurs des EEP ayant opté pour l’utilisation de la plateforme AJAL peuvent-ils procéder au dépôt de leurs factures selon un planning, relève la même source, précisant que pour les factures relatives aux commandes supérieures à 5 MDH, c’est à partir du 9 juin 2021, pour les factures relatives aux commandes supérieures à 1 MDH, c’est à partir du 1er janvier 2022 et pour les factures relatives aux commandes supérieures à 0,2 MDH, c’est à partir du 1er juin 2022.

• La FNM: Dix ans d’action au service de la culture et du rayonnement muséal. Une conférence de presse a été organisée mardi à Rabat pour mettre en avant une décennie d’action de la Fondation nationale des musées (FNM) au service de la culture et du rayonnement muséal, marquée par l’ouverture de nombreux musées et l’organisation de grandes expositions d’artistes nationaux et internationaux. Cette conférence marque un « tournant majeur » pour la Fondation, en ce sens que 2021 est une année charnière ouvrant la voie à « une ère nouvelle, résolument ancrée dans notre époque contemporaine avec tous les changements qui l’accompagnent », a indiqué le président de la FNM, Mehdi Qotbi à cette occasion.