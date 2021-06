Washington "inquiète" du classement de l'organisation de l'opposant russe Alexeï Navalny

Les Etats-Unis ont condamné la décision des autorités russes de classer comme « organisation extrémiste » plusieurs organisations dont celle de l’opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, luttant contre la corruption. Cette classification qui conduit à la dissolution des organisations intervient à quelques mois d’élections législatives dans le pays.

Mercredi, Washington a commenté la récente décision de Moscou en la qualifiant de « particulièrement inquiétante », notamment pour les employés de ces organisations qui pourraient être taxés à présent de criminels.

Dans un communiqué, le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a indiqué que « cette décision place les employés, les bénévoles et des milliers de sympathisants à travers la Russie sous la menace de poursuites pénales et d’incarcération pour l’exercice de droits humains fondamentaux garantis par la Constitution russe ».

Washington a par réitéré son appel à la libération « immédiate et inconditionnelle » d’Alexei Navalny, emprisonné à son retour d’Allemagne, un séjour pour soins liés à son empoisonnement en Russie lors d’un déplacement de campagne.

Alexeï Navalny, 45 ans, est condamné à deux ans et demi de prison dans le cadre d’une affaire de fraude datant de 2014, pour laquelle il avait obtenu la librté conditionnelle. Mais son déplacement en Allemagne pour soins après son empoisonnement a été jugé comme une violation de ses conditions de liberté conditionnelle, ce qui lui a valu un emprisonnement.

Actuellement, l’ennemi numéro 1 du Kremlin, purge une peine dans une colonie pénitentiaire dans laquelle il avait débuté une grève de la faim pour dénoncer la dégradation de son état de santé et réclamer des soins.

Suite à la décision de la justice russe de classer son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption (FBK) qui mène des enquêtes sur les oligarques russes comme extrémiste, l’opposant a indique sur Instagram qu’il « ne reculera pas ». Son mouvement qui prenait de l’ampleur dans le pays a subi plusieurs pression de la part du gouvernement, ayant conduit à l’exil de ses partisans.

« Il a été reconnu que ces organisations non seulement diffusaient volontairement des informations incitant à la haine et à l’hostilité envers les représentants du pouvoir, mais commettaient également des crimes et délits extrémistes », a déclaré aux journalistes un représentant du Parquet, Alexeï Jafiarov, après l’annonce de la décision.