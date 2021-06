Abu Azaitar: Montre-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es

Abu Azaitar aurait pu avoir lu « Le Prince » de Nicolas Machiavel. Ce n’est pas un traité sur l’usage du pouvoir selon des vertus morales qu’a rédigé l’observateur privilégié de la mécanique du pouvoir florentin, mais plutôt sur la manière dont on peut obtenir le pouvoir et surtout, le préserver.

Abu Azaitar semble avoir compris que parmi les moyens pour arriver à un statut supérieur, il faut savoir jouer des coudes et user de la crainte qu’inspire « le prince » par le déploiement de sa puissance financière et ainsi marquer les imaginations.

Quoi de plus significatif que l’extraordinaire collection de montres que possède Abu Azaitar pour faire étalage de sa « réussite » et installer une image de toute-puissance ? Une collection que nous avons estimée à au moins 25 Millions de dirhams, uniquement sur la base des postes dans les réseaux sociaux du combattant de l’UFC, installé au Maroc depuis avril 2018.

« Les hommes en général jugent plus par leurs yeux que par aucun autre sens”, écrivait assez justement Machiavel pour ajouter que “Le vulgaire se prend toujours aux apparences ».

Abu Azaitar ne semble pas s’encombrer de ce type de considération. Il dose suffisamment les messages qu’ils diffuse pour, d’un côté, inspirer de la crainte chez les « grands » et de l’autre, rechercher « l’amour » du peuple, notamment à travers des actions caritatives et ce au mépris de toute forme de moralité. En effet, quelle crédibilité revendiquer lorsque l’on distribue des sacs de vivres à des sans-le-sou et des miséreux, une montre à un demi-million de dollars au poignet ?

Conclure chacun de ses postes dans les réseaux sociaux par “Alhamdoulillah”, comme pour se convaincre lui-même de la justesse de ce qu’il entreprend, n’y changera assurément rien.

Quand Abu Azaitar « expose » ses montres hors de prix

La manière dont pose Abu Bakr Azaitar dans chacune des photos où il apparait une montre au poignet, en dit long sur le sentiment qu’il souhaite provoquer chez ceux qui le regardent. Nous ne parlons évidemment pas du petit peuple occupé, pour une partie, à gagner durement son pain quotidien, surtout en ces temps difficiles de crise sanitaire. Pour lui, une montre est une montre, aussi volumineuse ou brillante soit-elle.

Beaucoup connaissent la marque Rolex qu’affectionne le combattant en arts martiaux qui en possède plusieurs. D’ailleurs, les véritables connaisseurs de montres de luxe commencent à délaisser la marque suisse dont les amateurs sont aujourd’hui considérés comme des suiveurs plutôt que des précurseurs car ils n’auraient qu’une seule motivation : accéder au symbole que procure Rolex, un peu comme Porsche pour les amateurs de voitures qui monteraient une nouvelle marche dans leur ascension sociale.

Une « grosse » cylindrée horlogère pour passer pour un grand de ce monde

Mais une montre est une carte de visite visible à chaque poignée de main et elle peut en dire beaucoup plus sur vous que votre page LinkedIn ou même votre voiture. Dans la sociologie des acheteurs de montres de luxe, Abu Bakr Azaitar ne se contente pas de « poser » dans ses photos. En réalité, il « expose ».

Nous ne sommes pas dans l’accessoire de mode ou le produit utile qui vous indiquerait l’heure, sachant que votre téléphone portable le fait tout aussi bien. Nous ne sommes pas non plus dans le précieux héritage horloger qui aurait une histoire et qui se transmettrait de génération en génération.

Avec Abu Azaitar, nous ne sommes surtout pas dans la discrétion mais dans la « grosse » cylindrée horlogère censée vous faire passer dans la catégorie des grands de ce monde. Pour tous ceux qui seraient amenés à le rencontrer, ces « grosses » montres suisses le présenteront comme un individu qui s’est socialement élevé, quelqu’un d’éminemment important.

Le message transmis par ces pièces « bling-bling » plutôt très voyantes est : « regardez-moi, vous connaissez le prix de ce que je porte au poignet ? ».

Il assume ce faste et ce qu’il porte est là pour le rappeler

Bien plus encore, son propriétaire vous nargue en vous signifiant qu’il a les moyens, qu’il assume et que ce qu’il porte est là pour vous le rappeler. Avec les marques Audemars Piguet dont le combattant possède au moins 3 modèles dont les prix vont de 45 584 à 54 000 euros, il véhicule un message propre aux jet setters dont la motivation est généralement d’avoir une montre de luxe proportionnelle à leurs revenus annuels. Sauf, ici, que les combats du germano-marocain sont loin de lui rapporter autant d’argent.

Même message pour les 4 modèles Patek Philippe fièrement portés par le sportif qui peut se vanter d’être l’heureux propriétaire d’une Nautilus 5719/10G d’une valeur de 411 227 euros ou encore de la Nautilus 5980G/1R-001 qui ne coûte pas moins de 205 319 euros.

Les montres Patek Philippe présentent la caractéristique supplémentaire d’avoir la réputation d’être les plus puissantes dans le monde, grâce à la précision de leur fabrication interne.

Je suis « blindé », je suis un rentier

Avec la marque Richard Mille, le message est qu’il est fortuné, « blindé » ; un rentier en quelque sorte qui ne peut être reconnu que par ceux qui le sont autant que lui, si ce n’est plus.

Les montres Richard Mille sont considérées comme la F1 de l’horlogerie de luxe avec des techniques modernes et une finition réalisée à la main. Abu Bakr Azaitar en possède au moins 3 de la série RM 011 et leur prix vous donne le vertige : 303 000, 391 000 et 399 070 euros. En les portant, le combattant en arts martiaux semble dire : « je suis un grand de ce monde et je n’ai rien à envier à ceux qui le sont (vraiment) ».

Abu Azaitar qui donne le sentiment d’être heureux et fier d’autant de signes extérieurs de richesse, semble oublier que c’est l’individu et sa personnalité qui font la montre, pas l’inverse.

Peut-être y aurait-il quelqu’un pour le lui dire et lui faire lire un peu de Julien Green qui disait : “montrez-moi un homme heureux, moi, je vous montrerai la suffisance, l’égoïsme, la malignité (…)”.