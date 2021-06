QS World University Ranking 2022: L'UM5 seule université marocaine à y figurer

L’université Mohammed V de Rabat (UM5) est la seule université marocaine figurant dans le classement international QS World University Ranking 2022, que vient de publier le cabinet britannique Quacquarelli Symonds.

Dans un communiqué, la présidence de l’UM5 indique que ce classement, sorti officiellement mardi, comporte uniquement les 1.300 meilleures universités mondiales.

Il se base sur six critères, à savoir la réputation académique (40%), la réputation de l’employeur (10%), le ratio professeurs/étudiants (20%), les citations, la qualité de la recherche (20%), le ratio de professeurs internationaux (5%) et le ratio étudiants internationaux (5%). Les données utilisées relatives aux publications et citations proviennent de la base de données internationale SCOPUS.

Ces résultats ne sont que le fruit des efforts déployés par les enseignants et administratifs de l’université ainsi que par tous les partenaires et chercheurs, relève encore l’Université.