Espionnage: Joe Biden change d'approche concernant TikTok

Le président américain Joe Biden a remplacé les décrets de Donald Trump concernant l’interdiction des plateformes TikTok, WeChat et huit autres applications. Ces applications étaient accusées de stocker et utiliser les informations et données personnelles de ses utilisateurs.

Le locataire de la Maison Blanche a souhaité adopter une autre approche vis à vis de ces applications, et c’est en ce sens qu’il a demandé une large enquête sur les risques posés par les applications en ligne créés par d’autres pays, notamment des puissances étrangères comme la Chine, ennemie jurée depuis 2018.

Alors que l’ancien président Donald Trump avait jugé que ces applications en particulier étaient dangereuses pour la sécurité nationale des Etats-Unis, Joe Biden lui, a mis en place ce un nouveau décret pour identifier toutes les « applications logicielles connectées qui peuvent présenter un risque inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis et le peuple américain »,

Il s’agira aussi de surveiller « les applications détenues, contrôlées ou gérées par des personnes qui soutiennent les activités militaires ou de renseignement d’un autre pays, ou sont impliquées dans des cyberactivités malveillantes, ou impliquent des applications qui collectent des données personnelles sensibles ».

Alors que Donald Trump avait accusé ces applications d’espionnage, des accusations réfutées par les parties, il avait forcé pour le rachat de Tiktok par des investisseurs américains, ce qui a découlé en un procès.

WeChat, une plateforme omniprésente dans la vie des Chinois via ses services de messagerie, de paiements à distance ou de réservations, et TikTok, une application de courtes vidéos particulièrement populaire chez les jeunes, de récolter des données confidentielles, avant de les partager avec Pékin.

Fin décembre, l’administration Trump avait fait appel d’une décision de justice empêchant le ministère du Commerce d’imposer à TikTok des restrictions, et le réseau social a été interdit dans le pays.

Mais en février, l’administration Biden avait demandé à la Cour d’appel de lui donner 60 jours pour étudier le dossier et se prononcer sur le maintien ou non de la requête formulée par le gouvernement Trump.

A présent, le locataire de la Maison Blanche a demandé au département du Commerce et à d’autres agences fédérales d’élaborer des directives « pour protéger les données personnelles sensibles… y compris les informations personnellement identifiables et les informations génétiques » contre les abus.