Covid-19 : baisse des nouveaux cas dans le monde, sauf en Afrique

A l’exception du continent africain, le nombre des nouvelles infections au nouveau coronavirus a continué de diminuer dans le monde au cours de la semaine écoulée, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’OMS fait état de plus de 3 millions de nouveaux cas de coronavirus et de plus de 73.000 décès enregistrés dans le monde la semaine dernière.

« L’incidence mondiale des cas et des décès a continué de diminuer avec 3.718.944 de nouveaux cas hebdomadaires et de 73.807 nouveaux décès, soit une baisse de 15% et de 8% respectivement, par rapport à la semaine précédente », a indiqué l’agence sanitaire mondiale de l’ONU dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire.

Si l’incidence des cas de Covid-19 a baissé dans cinq des six régions sanitaires de l’OMS, l’Afrique a signalé, de son côté, une augmentation des nouveaux cas.

Il y a eu exactement 65.943 nouvelles contaminations dans la région africaine de l’OMS la semaine dernière, portant le total à 3.563.825 cas. Il s’agit d’une augmentation de 25% par rapport à la semaine précédente. La région a ainsi signalé une hausse de l’incidence hebdomadaire des cas de plus de 20% pour une deuxième semaine consécutive.

Dans le même temps, l’incidence des décès a augmenté pour une troisième semaine consécutive, bien qu’à un taux inférieur. Plus de 1.167 nouveaux décès ont été ainsi recensés sur le continent africain. Il s’agit d’un nombre similaire à celui de la semaine précédente, soit une augmentation de 2% (par rapport à une baisse mondiale de 8%).

Plus généralement, l’incidence des cas a diminué dans cinq des six régions de l’OMS. L’Asie du Sud-Est (-31%) et l’Europe (-17%) ont signalé les baisses les plus remarquées du nombre de nouveaux cas au cours de la semaine écoulée. La Région des Amériques ainsi que celles de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental ont recensé des chiffres similaires à ceux de la semaine précédente.