Sahara: la Hongrie réitère son soutien au Plan d'autonomie présenté par le Maroc et aux efforts de développement dans la région

La Hongrie a réitéré son soutien au plan d’Autonomie présenté par le Maroc et aux efforts menés sous les auspices exclusifs des Nations Unies, en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara, basée sur la notion de compromis.

Dans une déclaration conjointe signée, mercredi à Rabat, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de Hongrie, Peter Szijjarto, actuellement en visite officielle au Maroc, Budapest a réitéré son soutien « au Plan d’Autonomie, présenté au Secrétaire général des Nations Unies le 11 avril 2007 » et aux « efforts de développement entrepris par le Maroc dans la région ».

De même, la Hongrie a salué « les efforts sérieux et crédibles du Maroc, en tant que pôle régional de stabilité et partenaire privilégié pour le développement en Afrique », ajoute le texte.

Le Maroc et la Hongrie soulignent leur rôle positif et constructif dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives et notent leur attachement à ces principes, ainsi qu’à une résolution pacifique des conflits et au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États, précise la Déclaration conjointe.