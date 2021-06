Vers le retour de femmes et d'enfants marocains des camps de Syrie

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a lancé une opération de recensement de femmes et d’enfants marocains dans les camps « Al-Hol » et « Roj » en Syrie, une procédure qui pourrait annoncer la possibilité d’un rapatriement imminent vers le Royaume dans les prochains jours, comme cela a été fait dans plusieurs pays.

La nouvelle n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd et a été bien accueillie dans les milieux du militantisme des droits humains au Maroc. Elle a aussi donné de l’espoir aux femmes et aux enfants des camps eux-mêmes, qui espèrent rentrer chez eux et mettre fin à cette étape cruciale qu’ils ont dû subir loin de chez eux.

Selon ce que Hespress a appris, les femmes marocaines ont été autorisées à remplir des formulaires d’information sur leur situation ainsi que celles de leurs proches au Maroc, (numéros de téléphone adresse…) afin de puvoir les contacter.

Abdelaziz El-Baqali, représentant de la Coordination nationale des familles marocaines de prisonniers et détenus en Syrie et en Irak, a estimé que ce recensement est « de bon augure pour régler le dossier ».

« Les femmes et les enfants n’ont plus l’énergie d’attendre… Tout le monde veut être dans les premier lots de retour. Les données officielles de l’institution onusienne indiquent que deux cent quatre-vingts Marocains, ainsi que plus de trois cent quatre-vingt-dix enfants, sont dans des foyers de tension au Moyen-Orient. Les autorités affirment que le Maroc s’efforce d’intervenir, a-t-il dit.

De leur côté, des experts ont lancé un appel au rapatriement de tous les détenus dans ces zones. « Nous exhortons les 57 États dont les ressortissants sont détenus là-bas à les rapatrier sans délai », ont-ils déclaré ans un communiqué en février, s’inquiétant de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans ces camps, qui abritent plus de 64.000 personnes, principalement des femmes et des enfants. Ils étaient venus y trouver refuge en 2019 après la défaite du groupe « État islamique » et la perte des derniers bastions djihadistes. Sur les 64.000 personnes hébergées à al-Hol, le plus grand camp dans le nord-est de la Syrie, plus de 80% sont des femmes et des enfants.

L’UNICEF estime le nombre d’enfants étrangers en Syrie à environ 28 000 originaires de plus de 57 pays différents, dont près de 20 000 d’Irak, qui sont toujours bloqués dans le nord-est de la Syrie, la plupart dans des camps de déplacés. La même organisation affirme que « plus de 80% de ces enfants ont moins de 12 ans, tandis que la moitié ont moins de cinq ans. Au moins 250 garçons, dont certains n’ont que neuf ans, sont en détention… Les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés.

Plus largement, les experts estiment que le maintien en détention, « pour des motifs peu clairs », de femmes et d’enfants dans les camps est un sujet de grave préoccupation et compromet la progression de la responsabilité, de la vérité et de la justice. D’autant que sur place, des rapports font état d’une augmentation de la violence dans les camps depuis le début de l’année, ce qui renforce les appels des experts à « une action urgente ». Des milliers de personnes détenues dans les camps seraient exposées à la violence, à l’exploitation, aux abus et à la privation dans des conditions et des traitements qui pourraient bien équivaloir à la torture ou à d’autres traitements dégradants.

Selon des informations datées de juin 2020, parmi les 57 pays, près de la moitié sont des pays européens, dont l’Allemagne, la Belgique, la France, la Russie, la Serbie, la Suisse, le Royaume-Uni ou la Turquie. Sur le continent africain figurent l’Algérie, l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Libye, le Maroc, le Sénégal, la Somalie, le Soudan et la Tunisie. Près d’une vingtaine de pays sont également interpellés en Asie, dont l’Afghanistan, l’Arabie saoudite, la Chine, l’Inde, l’Iran, le Liban ou la Palestine.