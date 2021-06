Eclipse solaire partielle dans la matinée de jeudi 19 juin au Maroc

Une bande de la Terre nord sera plongée demain jeudi à mi-journée dans une obscurité quasi totale, c’est ce qu’on appelle une éclipse annulaire. Au Maroc, en raison de sa position géographique plus méridionale, l’éclipse aura une portée de moindre importance et sera mieux ressentie au nord du Royaume où il n’y aura qu’une éclipse dite partielle qu’au sud du pays.

La lune couvrira une partie plus ou moins réduite du soleil selon les territoires. Elle se déroulera entre 10 heures et onze heures quarante-cinq locale. Au cours de la matinée du jeudi 10 juin, entre 9h48 et 11h44 (locales), ce qu’on appelle une éclipse partielle de Soleil aura donc lieu au Maroc , dans laquelle la Lune couvrira une petite partie de notre étoile. Ce phénomène, qui se produit lorsque notre satellite est placé entre le Soleil et la Terre, sera visible si on s’y intéresse au Maroc, mais il n’affectera guère la luminosité de la journée.

Les experts se souviennent qu’il est important d’utiliser des mesures de protection pour observer cette éclipse, car elle peut causer de graves dommages aux yeux. Selon où nous nous trouvons dans le Royaume, le pourcentage du Soleil qui couvrira la Lune variera également. À son apogée, notre satellite ne couvrira qu’un maximum de 12% du disque solaire (nord-est du Maroc).

En dehors du Maroc et de l’Europe, dans le nord-est du Canada, dans le nord du Groenland, dans l’océan Arctique et dans le nord-est de la Russie, cela ressemblera à une éclipse annulaire ou à un anneau de feu qui peut parfois être visible autour du disque lunaire lors des éclipses solaires. Dans ces cas, la Lune recouvre complètement le Soleil, à l’exception de la partie la plus externe de la circonférence solaire, ce qui lui donne l’apparence d’un anneau.

Ce phénomène sera visible depuis l’hémisphère Nord et atteindra son maximum entre 10h55 et 11h20 (heure marocaine GMT+1), comme le Canada. Ainsi, au Québec, la Lune recouvrera jusqu’à 80 % de la surface du Soleil lors de l’éclipse de demain. Qu’il s’agisse d’une éclipse totale ou partielle de Soleil, les recommandations pour une observation optimale restent les mêmes. Il convient donc de bien se protéger les yeux et de ne surtout pas regarder directement l’astre solaire. La prochaine éclipse est prévue pour le 25 octobre 2022, et ne pourra être vue que depuis le nord-est du Royaume.