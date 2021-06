Le quartier Hay Swart à Ain Borja-Casablanca, a vécu une nuit de terreur (dimanche à lundi) dans la soirée du dimanche 6 juin au lundi. Une vingtaine d’individus, cagoulés, arme blanche à la main, ont envahi vers le coup de 23H le quartier Hay Swart et commis plusieurs actes de vandalisme.

Une trentaine de véhicules stationnés dans le quartier ont été la cible de ces « voyous« , selon un habitant du quartier. Vitres, pare-brises et pare-chocs de voitures ont ainsi été cassés avec une insouciance totale. Les propriétaires ont été surpris le lendemain par l’état de leurs véhicules, se demandant si l’assurance leur remboursera les dégâts.

Selon les habitants du quartier, il s’agit des ultras d’un club de football de la métropole venu régler ses compte avec les supporters rivaux. Et il ne s’agit pas de la première fois, mais de la troisième fois que cela se produit dans le quartier précité.

Les témoins de ces actes de vandalisme ont même affirmé qu’un grand véhicule utilitaire les a déposés pas loin de l’entrée du quartier Hay Swart, mais loin des caméras des banques et autres commerces, avant de passer les chercher à la fin de leur « opération de destruction massive« . Un acte bien organisé et calculé, selon notre source

La police s’est précipité sur les lieux et a ouvert une enquête pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire. Tous les commerçants sur place, gardiens et habitants ont été interrogés pour les besoins de l’enquête. Les caméras de surveillance des banques et commerces ont également été visualisés. Les jeunes, qui étaient visés par ces individus, ont de même été écoutés par la police avant d’être relâchés pour le passage de leur examens du baccalauréat.

Ce mercredi 9 juin, un important dispositif policier et des officiers gradés ont été aperçus sur place, pour les besoins de la reconstitution de l’opération. Selon les queqlues éléments d’information disponibles, sept (7) individus ont été arrêtés.

« Nous sommes terrifiés par ce qui s’est passé. C’est un quartier calme, avec ses hauts et ses bas, mais nous n’avons jamais assisté auparavant à une chose pareille. Nous commençons à avoir peur pour nous et nos familles quand nous voyons que des individus peuvent attaquer des quartiers à l’arme blanche, visage caché, semer la terreur et repartir comme ils sont venus. Il faut que les autorités trouvent une solution dans l’immédiat à ce phénomène« , nous confie un banquier du quartier, dont la voiture a été totalement saccagée. N’ayant pas une assurance automobile tout risque, il se demande comment il va faire pour réparer son véhicule.

Un autre habitant du quartier Hay Swart estime dans une déclaration à Hespress Fr, que les élus locaux et responsables sécuritaires n’ont jamais tenté d’éradiquer ce fléau de vandalisme et d’agression au niveau de la métropole, qui est apparu depuis plus de 10 ans maintenant.

« On ne se sent plus en sécurité à Casablanca. Aucune politique sérieuse ni radicale n’a été adoptée pour trouver une solution à ces jeunes qui sortent agresser les gens, casser les bus et les voitures. Des jeunes qui ont la haine et qui ne pensent pas aux conséquences de leurs actes parce qu’ils n’ont aucune perspective d’avenir. Pour eux, l’avenir est noir. Et ils sont eux-mêmes des victimes de la société. Au final, c’est les simples citoyens qui en payent le prix en silence et dans la peur« , a-t-il déploré.

Hespress Fr a essayé de joindre un responsable à la Préfecture de police du Grand Casablanca, mais en vain.

Affaire à suivre …