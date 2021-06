Lions de l'Atlas : Une équipe qui gagne mais qui ne brille pas

Sur le papier, Vahid Halilhodzic a rassemblé tous les forces vives pour offrir du beau spectacle aux supporters marocains. Sur le terrain, les Lions de l’Atlas ont fait le travail face au Ghana en amical (1-0), sans pour autant rugir. Occasions manquées ou encore absence de créativité, l’équipe nationale ne rassure pas.

« Un petit Maroc s’impose contre le Ghana », a titré So Foot, après la rencontre entre la sélection marocaine et celle du Ghana, lors du premier match amical en marge des préparatifs pour la CAN 2021 et la Coupe du Monde 2022.

Un titre qui en dit long sur la prestation des Lions de l’Atlas, malgré une victoire « méritée » selon le coach, Vahid Halilhodzic, qui a apporté quelques changements à son onze de départ ainsi qu’à la tactique habituelle de l’équipe, avec une formation de 3-5-2, sensée profiter à Achraf Hakimi, l’un des joueurs les plus attendu sur le terrain mais qui n’a touché que très peu de ballons.

Le Maroc s’est imposé grâce à Jawad El Yamiq qui a repris de la tête un coup-franc bien tiré par Hakim Ziyech (69e), dès son entrée en jeu. Un but salvateur après une première période stérile et des problèmes à créer des décalages pour passer au-delà de la défense ghanéenne.

Bien que la partie marocaine ait conservé la possession du ballon pendant la majeure partie de la première mi-temps, la ligne défensive ghanéenne solide et bien placée, n’a pas laissé la chance de traduire sa possession en opportunités dangereuses. La seule opportunité de but significative a été la tête de Ghanem Saiss qui a touché la barre transversale.

Si défensivement les Lions ont assuré, notamment grâce à leur capitaine ou encore Nayef Aguerd et le seul buteur du soir Jawad El Yamiq, l’animation offensive, elle, avait du mal à conclure, à commencer par Youssef En-Nesyri qui n’a pas pu alimenter l’attaque.

Passes mal dosées et une tactique remise en question

En effet, le milieu de terrain assuré par Selim Amallah et Adel Taarabt était marqué par de nombreux déchets et des passes mal dosées qui n’arrivaient pas au pieds des attaquants En-Nesyri et El Haddadi, le duo du FC Séville qui ne joue que très peu ensemble en club.

Néanmoins, l’arrivé de Ayoub El Amloud, seul représentant de la Botola sur le terrain, semble avoir fait du bien au groupe, ce dernier ayant été l’un des plus brillants jusqu’à présent, bien que sur son couloir gauche, il n’a pas pu monter plus haut pour trouver les attaquants.

Comme à son habitude, Yassine Bounou, considéré comme l’un des meilleurs gardien de Liga a assuré son rôle, ne laissant aucune balle des Ghanéens passée entre ses filets.

Nombreux supporters et médias spécialisés ont soulevé de nombreuses interrogations sur les tactiques de Vahid et son choix de joueurs à aligner, certains d’entre eux n’ayant pas le statut de titulaire dans leurs clubs respectifs à savoir Munir El Haddadi, Adel Taarabt ou encore Ayman Barkok au détriment de joueurs comme Soufiane Rahimi ou encore Achraf Bencharki, qui connaissent très bien le jeu africain.

Cependant, bien loin des critiques, le principal concerné s’est dit satisfait de la prestation de ses poulains. « C’est une victoire tout à fait méritée. J’ai apprécié l’esprit de groupe et la rigueur. La victoire a été difficile mais méritée. On a été timides, le courage et l’audace nous ont manqué. Je suis satisfait », a-t-il déclaré au micro de Arryadia TV.

En prévision des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, les poulains de Vahid Halilhodzic retrouveront leurs homologues du Burkina, le 12 courant sur la pelouse du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Une occasion en or pour les joueurs marocains de montrer qu’ils ont plus d’un tour dans leur sac.