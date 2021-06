Revue de presse quotidienne de mercredi 9 juin 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi 9 juin 2021

Le Matin :

• L’UE se félicite de la décision du Maroc de faciliter le retour des mineurs non accompagnés. L’Union européenne (UE) a salué la décision du Maroc de régler définitivement la question des mineurs non accompagnés en Europe. «L’UE se félicite de la décision du Maroc de faciliter le retour des mineurs marocains non accompagnés et dûment identifiés», a affirmé une porte-parole de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité dans une déclaration à la MAP. Elle a souligné que «pendant des années, l’UE et le Maroc ont entretenu une excellente coopération en matière de migration, aboutissant à de très bons résultats», se disant convaincue que « cette collaboration fructueuse pourra être préservée ».

• Le Chef du gouvernement expose le bilan et les perspectives de la réforme des CRI. Le Chef du gouvernement a présenté, à Rabat, le bilan et les perspectives de la réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI) qui est mené en vertu de la loi 47.18, laquelle est entrée en vigueur en décembre 2019. En réponse à une question sur « la réforme des CRI et son impact sur le développement économique et sociale des régions », lors de la séance mensuelle des questions de politique générale à la Chambre des représentants, le Chef du gouvernement a fait savoir que le volume des investissements a enregistré une hausse significative de 154% en 2020, passant de 59,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2019 à 151,8 MMDH en 2020. Pour sa part, le nombre des postes d’emploi prévu a augmenté de 64% par rapport à 2019 passant de 93.156 postes prévus à 152.378 au titre des projets adoptés en 2020, a-t-il précisé.

L’Economiste :

• Banque mondiale : le Maroc toujours résilient face à la crise. La Banque mondiale demeure confiante pour la croissance au Maroc. Elle anticipe désormais une hausse de 4,6% du PIB pour cette année contre une prévision initiale de 4,2% en avril dernier. La nouvelle prévision publiée hier 8 juin est basée sur plusieurs facteurs : diminution des problèmes liés à la sécheresse, maintien de politiques accommodantes et allègement des restrictions imposées aux déplacements internes. Et si tout va bien pour le mieux, il faudrait s’attendre respectivement à 3,4% et 3,7% en 2022 et 2023. Dans les industries manufacturières et le secteur des services, “la reprise devrait être plus progressive, freinée par le ralentissement économique des partenaires commerciaux du pays et la lente reprise de recettes touristiques”.

• Première école de chirurgie au Maroc. L’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) continue de diversifier son offre, en lançant la première école dédiée à la chirurgie au Maroc, l’Ecole panafricaine de chirurgie (EPAC). L’établissement offrira des programmes de formation continue et de recherche en innovation médico-chirurgicale. Il se veut un espace “de travail et de collaboration alliant praticiens, étudiants en médecine, ingénieurs, biomédicaux, techniciens et infirmiers”, au service “ de l’innovation et de la créativité”.

Aujourd’hui le Maroc :

• L’opération Marhaba contourne l’Espagne. Les ports espagnols de nouveau out. L’opération Marhaba pour l’accueil des MRE aura bien lieu cet été mais avec un dispositif similaire à celui de l’année dernière. Selon le ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, «le retour des Marocains résidant à l’étranger par voie maritime, dans le cadre de l’opération «Marhaba 2021», aura lieu à partir des mêmes points de transit maritime de l’année dernière conformément aux conditions sanitaires citées ci-haut, sachant qu’en plus du test PCR présenté lors de l’embarquement, les voyageurs subiront un autre test à bord et ce, pour assurer le maximum de sécurité sanitaire pour eux et pour leurs proches».

• Casablanca : la trémie Bd de la Résistance et Bd Mohammed VI en projet. La métropole casablancaise est un chantier à ciel ouvert. Durant ces dernières années plusieurs projets de mobilité urbaine ont été lancés et d’autres sont en cours d’étude. Après la mise en service de la trémie de Ghandi en 2020, celle de Sidi Abderahmane en 2018, celle de Ain Sebaa vers route de Rabat la même année et l’aménagement du Nœud A du carrefour Azbane, d’autres projets démarreront bientôt. Dans cette perspective, Casa Trans-ports planche actuellement sur la réalisation des travaux d’aménagement d’une trémie dénivelant le carrefour sis intersection Boulevard de la Résistance et Boulevard Mohammed VI et de mise à niveau de la trémie Hadj Omar Riffi et leur raccordement avec la trémie Dakar. Dans ce sens, Casa Transports vient de lancer l’appel d’offres pour l’exécution de la maîtrise d’œuvre visant la réalisation de ces travaux.

Maroc le Jour :

• Limiter la fraude aux examens scolaires, très possible! L’adoption d’une approche participative ayant une dimension éducative et proactive pourrait limiter la fraude aux examens scolaires, a estimé le directeur provincial du ministère de l’Education nationale dans la préfecture d’arrondissement Moulay Rachid (Casablanca), Tarik Arsalani. Chaque année, le ministère de l’Education nationale, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat et les directions provinciales mettent en œuvre une panoplie de mesures avec pour objectifs d’empêcher les élèves d’utiliser des pratiques interdites et d’éviter l’application des sanctions disciplinaires prévues par la loi à leur encontre, a indiqué Arsalani dans un entretien à la MAP.

• Guercif : caravane pour les anciens combattants. La Maison de l’étudiante à Guercif a accueilli, dimanche et lundi, une caravane médicale en ophtalmologie, au profit de 683 membres de la famille des anciens combattants et anciens militaires, dont 220 veuves. Cette initiative, organisée par l’Association nationale des anciens combattants et anciens militaires – section de Guercif, sous la supervision de la préfecture de la province de Guercif et en partenariat avec la délégation provinciale de la Santé et la Fondation Al Hayat-section d’Oujda, a permis à cette catégorie de bénéficier de consultations médicales nécessaires en ophtalmologie. Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la Santé, Hicham Alaoui Ismaili, a indiqué que cette caravane s’inscrit dans le cadre des efforts continus menés par la Délégation en collaboration avec l’ensemble des partenaires, en vue d’améliorer les services de santé et d’assurer l’accès de l’ensemble des citoyens à ces prestations.

L’Opinion :

• Oriental : La première association régionale des producteurs du Bio voit le jour. La première association régionale des producteurs du Bio de l’Oriental a vu le jour récemment, lors d’une réunion constitutive tenue au siège de la Chambre d’agriculture de Berkane. Cette réunion s’est déroulée en présence des représentants de la Direction régionale de l’Agriculture (DRA) de l’Oriental, de l’Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya (c) et de la Direction régionale du Conseil agricole, indique un communiqué de la DRA. Cette association a été créée dans le cadre de la restructuration et de l’organisation de la chaîne des produits agricoles biologiques dans la région de l’Oriental, à l’instar des initiatives similaires dans les autres régions.

• La Fondation startup growth organise la 2éme édition du Global Women’s Summit (édition SAHARA) en mode hybride du 24 au 26 juin à Dakhla, en vue de promouvoir le leadership féminin et de faire entendre la voix de la femme africaine. Initié sous le thème « Restart Africa: Empowering Women to Drive Economic Growth » (Relancer l’Afrique: Autonomisation des femmes pour promouvoir la croissance économique), cet événement constitue une occasion pour les panélistes d’esquisser des stratégies pour un nouvel élan de l’entrepreneuriat féminin en Afrique, en vue d’accompagner les évolutions technologiques, la transformation digitale, l’innovation et les énergies renouvelables, particulièrement dans cette conjoncture marquée par l’impact de la pandémie covid-19, indique un communiqué de la Fondation startup growth.

Al Bayane :

• Baisse de la demande intérieure de 6% en 2020. La demande intérieure s’est contractée de 6% en 2020, au lieu d’une hausse de 1,7% une année auparavant, avec une contribution négative à la croissance de 6,5 points, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Les dépenses de consommation finale des ménages ont ainsi connu une baisse de 4,1% au lieu d’une hausse de 1,9% en 2019 avec une contribution négative à la croissance de 2,3 points au lieu d’une contribution positive de 1,1 point, précise le HCP dans une note d’information sur la situation économique nationale en 2020. De son côté, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation des stocks) a enregistré un net recul de son taux d’accroissement passant de -0,4% en 2019 à -14,2% en 2020, avec une contribution à la croissance de -4,6 points au lieu de -0,1 point.

• Une rencontre de travail consacrée à l’examen des différents secteurs prometteurs et diverses potentialités que recèle la région Marrakech- Safi et qui sont susceptibles d’intéresser les investisseurs français, a été tenue récemment au siège de la wilaya de la Région. Ainsi, cette rencontre a été l’occasion pour le wali de la région Marrakech- Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou et de l’ambassadeur de France au Maroc, Mme Hélène Le Gal de mettre en exergue la profondeur des relations maroco- françaises dans tous les domaines. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les multiples potentialités riches et variées dont regorge la région et qui constituent un véritable levier de développement, avec un focus sur les secteurs prometteurs à même d’offrir de grandes opportunités devant les investisseurs français, notamment au prisme de la forte volonté de les encourager, les accompagner et les soutenir.