Deux clubs de Serie A sur les traces de Medhi Benatia

Après avoir annoncé son départ d’Al-Duhail, Medhi Benatia ne compte pas raccrocher les crampons de sitôt, pour le plus grand bonheur des clubs italiens. L’international marocain intéresse fortement deux clubs de Serie A.

Medhi Benatia de retour en Italie? Après avoir fait les beaux jours de l’AS Rome et la Juventus de Turin, l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas pourrait retrouver la Serie A, un championnat qu’il affectionne particulièrement, après avoir passé deux saisons à Al-Duhail.

Formé à Marseille, Benatia a passé l’essentiel de sa carrière en Italie, où il est arrivé en 2010 pour représenter l’Udinese, avant de s’établir comme l’un des défenseurs les plus performants du championnat.

Selon les informations de Sky Sport, le défenseur âgé de 34 ans est dans le viseur du Genoa et de Bologna. Le premier, désireux d’améliorer sa défense pour la saison prochaine, apprécie particulièrement l’expérience de Benatia. Le Marocain, revendique également le statut d’agent libre, un facteur qui pourrait pousser Gênes à accélérer les opérations.

Le principal concerné ne semble pas contre un retour en Italie. « L’ Italie m’a toujours manqué. Ma famille et moi aimons tout de ce pays, dans le passé il y a eu des contacts avec la Juventus et Milan. Voyons s’il y en a encore une équipe capable de fournir le bon stimulus, certainement la passion et le désir ne manquent pas du tout. Et mes jambes fonctionnent toujours bien. Je profite des vacances « , a-t-il récemment déclaré.

Pour rappel, l’ancien du Bayern Munich a annoncé sa décision de quitter Al-Duhail après deux ans et demi. Il a aidé l’équipe à remporter la Coupe de l’émir du Qatar 2019 et le titre de champion un an plus tard.

Transféré au Qarar en janvier 2019, Benatia avait quitté la Juventus de Turin après un conflit incessant avec son coach, Massimo Allgeri, qui le mettait souvent de côté. Après le départ du technicien italien, les rumeurs d’un retour du Marocain faisaient le tour de la presse italienne. Une information confirmée par le principal concerné qui a failli y retourner en prêt l’été dernier.