Tourisme : Les professionnels misent sur les MRE, et craignent que la quarantaine imposée ne les fasse fuir

Il commence à faire chaud au Maroc. Et avec cette chaleur et les restrictions qui ont été allégées par le gouvernement, les Marocains ont commencé à voyager sur le territoire national au grand bonheur des opérateurs touristiques. Une reprise progressive a donc été observée dans les villes du sud du Royaume ces derniers jours ce qui a redonné espoir aux professionnels du secteur le plus touché par la crise sanitaire.

Ainsi, plusieurs hôtels et auberges de la région du sud du Royaume ont connu une fréquentation moyenne des touristes marocains, début juin, notamment les villes d’Agadir, Ouarzazate et Marrakech. Cela dit, les acteurs hôteliers attendent avec impatience la réouverture des frontières aériennes afin d’attirer davantage de touristes étrangers.

Les opérateurs touristiques misent également sur l’arrivée des Marocains résidants à l’étranger pour faire tourner la roue économique et récupérer ce qui a été perdu pendant l’arrêt de leur activité. Mais la diplomatie marocaine a imposé aux MRE classés dans la liste B, qui contient en générale des pays de l’Amérique latine et l’Asie, une quarantaine de 10 jours dès leur arrivée au bercail. Une décision qui a créé un large débat sur les réseaux sociaux et beaucoup de mécontentement du côté des MRE souhaitant revoir leur famille et profiter de leur vacance d’été dans leur mère patrie.

Dans ce sens, plusieurs acteurs touristiques ont exprimé leur crainte que cette période de quarantaine imposé aux MRE, qui reste à leur charge en plus des billets d’avion qui restent chers, surtout pour les familles composées de plusieurs membres, ne constitue un frein pour ces derniers et décident au final d’opter pour une autre destination que le Maroc.

D’autre part, les professionnels du secteur touristique dans les villes de Tinghir, Ouarzazate, Midelt et Merzouga misent sur l’arrivée, à partir de la mi-juin, des MRE, mais aussi des touristes étrangers afin de relancer le secteur touristique qui est en respiration artificielle depuis l’année dernière. Surtout que les régions du sud et de l’Orientale connaissent d’important transfert des MRE en cette période.

Certains opérateurs touristiques ont par ailleurs salué la décision de prolonger le couvre-feu jusqu’à 23H du soir en parallèle à l’assouplissement des mesures restrictives, en plus de la délivrance du pass vaccinal qui permet aux Marocains de se déplacer confortablement à l’intérieur du territoire national, mais aussi à l’étranger.

De plus, une catégorie d’opérateurs touristiques a exprimé leur mécontentement suite à la mise en place d’un couvre-feu nocturne qui ne correspond pas selon eux aux visiteurs des villes côtières pendant la période d’été, à la lumière notamment de l’adoption de GMT+1, appelant ainsi le gouvernement à revoir les mesures préventives en vigueur.

L’Opération Marhaba 2021 contribuera de son côté au développement de l’activité touristique au Royaume, après que le gouvernement ait décidé d’aller de l’avant et organiser cette opération destinée à faire face à l’afflux croissant des MRE à leur retour au pays en période estivale.

Il faut rappeler que le Maroc a annoncé la reprise des vols de et vers le Maroc à partir du 15 juin prochain, sous conditions, en vue de la stabilité de la situation épidémiologique et l’avancement de la campagne nationale de vaccination anti-covid.