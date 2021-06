Le Maroc et la Turquie veulent réactiver les mécanismes de partenariat

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaines et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita s’est entretenu par visioconférence, le 08 juin 2021, avec le ministre des Affaires Etrangères de la République de Turquie, Mevlut Cavusoglu.

A cette occasion, les deux ministres ont loué l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et se sont accordés sur la nécessité de réactiver les mécanismes de partenariat, à travers l’organisation de nouvelles sessions du Dialogue Politique et de la Commission Mixte.

De même, Bourita et Cavusoglu ont mis en avant l’importance de consolider le partenariat économique à travers l’établissement d’une feuille de route de promotion des investissements mettant à profit les nouvelles chaînes de valeurs.

Ils ont ainsi annoncé l’organisation, en marge de la prochaine Commission Mixte, d’un Forum économique axé principalement sur le commerce et l’investissement.

Les deux ministres ont échangé sur la situation sanitaire et sur les efforts consentis dans la lutte contre la pandémie. Ils ont décidé, à cette occasion, de reconnaitre mutuellement les certificats de vaccination émis par les autorités respectives des deux pays.

A cet égard, Cavusoglu a salué le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le rôle du Maroc en tant que pôle de stabilité et de développement dans la région.

Soulignant la convergence de points de vue sur les questions régionales et internationales, les deux responsables se sont engagés à poursuivre la coordination et la concertation autour des questions d’intérêt commun, notamment la Libye, le Moyen-Orient et la Méditerranée.