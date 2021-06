Année universitaire 2021/22: Les candidatures à des établissements d'enseignement supérieur dès le 15 juin

Le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a fait savoir que les candidatures sont ouvertes à certains établissements d’enseignement supérieur, à partir du 15 juin, au titre de l’année universitaire 2021/22.

Par voie de communiqué, il précise que les établissements concernés sont les facultés de médecine et pharmacie et de médecine dentaire, les écoles nationales de commerce et de gestion et les écoles supérieures des arts et métiers.

Les candidatures sont exclusivement présentées via les plateformes électroniques unifiées dédiées à chaque catégorie d’établissement, suivant un calendrier précis, explique le département de Said Amzazi, invitant les personnes intéressées à consulter le site web www.enssup.gov.ma pour davantage d’informations.