Mehdi Qotbi: La FNM peut être fière du bilan de sa première décennie

La Fondation nationale des musées du Maroc (FNM) a dix! Une décennie d’existence riche en réalisations et de son action au service de la culture et du rayonnement muséal, un bilan dont la FNM peut être fière, s’est félicité le président de la Fondation, Mehdi Qotbi.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, mardi à Rabat, à l’occasion des dix ans de la FNM, Qotbi a présenté e bila d’une décennie marquée par l’ouverture de nombreux musées et l’organisation de grandes expositions d’artistes nationaux et internationaux.

La date du 8 juin 2021 marque un « tournant majeur » pour la Fondation et ouvre la voie à « une ère nouvelle, résolument ancrée dans notre époque contemporaine avec tous les changements qui l’accompagnent », a-t-il dit devant un parterre de personnalités marocaines, dont les patrons de la RAM et de la CDG, et les ambassadeurs de France et d’Italie, ainsi que des diplomates.

Depuis sa création, a-t-il poursuivi, la FNM insiste sur trois valeurs qui guident ses actions : le partage, la transmission et la passion ».

Saluant l’appui que le Roi Mohammed VI ne cesse d’apporter à l’art et aux artistes, Mehdi Qotbi a rappelé que plusieurs événements phares organisés par la FNM n’auraient pas pu aboutir sans ce soutien royal.

« Picasso, Giacometti, César, Goya, Cézanne, Van Gogh, Monet, Sisley, Renoir, Matisse… Qui aurait cru un jour que ces grands noms de la peinture et de l’art feraient escale au Maroc, ici, entre ces murs ? De telles expositions inédites sur le continent africain mais aussi dans le monde arabe n’auraient pu être réalisées sans la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la culture », a-t-il fait valoir.

Soulignant que malgré la pandémie « qui fut éprouvante sur tous les plans et qui a fortement impacté le secteur culturel, à la Fondation Nationale des Musées, nous avons intensifié nos efforts pour qu’elle soit plus que jamais présente dans la vie des Marocains et qu’elle accompagne leur quotidien par des couleurs, de la douceur et des messages d’espoir », Qotbi a eu ce mot de la fin: , « la culture est indispensable et vitale à notre société. Elle n’est pas un luxe mais une nécessité ».

De son côté, le Directeur du Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain (MMVI), Abdelaziz El Idrissi, a relevé que plusieurs chantiers de restauration et de réaménagement de musées ont été lancés, dont une bonne partie est désormais opérationnelle.

Il a cité à cet égard le MMVI, le musée la Casbah des cultures méditerranéennes de Tanger, le musée de l’Histoire et des civilisations de Rabat, le musée des confluences Dar El Bacha à Marrakech, le musée national de la céramique de Safi, le musée national du tissage et du Tapis Dar Si Said à Marrakech, le musée de la photographie à Rabat et le musée villa Harris de Tanger.

D’autres structures muséales, a-t-il ajouté, seront opérationnels d’ici la fin de l’année, tels le musée Dar Jamai de Meknès, le musée Borj Belkari de Meknes, le musée Bab el- Okla à Tétouan, le musée de la Place Jamaa El Fna de Marrakech, le musée des Oudayas à Rabat ou encore le musée des Arts de l’Islam de Batha à Fès.

Après avoir rappelé que 21 expositions majeures ont été organisées depuis la mise en place de la FNM, Abdelaziz El Idrissi a précisé que ces expositions portent sur trois axes, à savoir l’ouverture sur la Méditerranée, l’ouverture sur l’Afrique et la spécificité artistique de la scène marocaine, rappelant que la démocratisation de la culture et la promotion du patrimoine culturel figurent parmi les primes objectifs de la Fondation.

Dans une allocution lue en son nom, le Secrétaire général du gouvernement, M. Mohamed Hajoui, s’est dit honoré de contribuer à la célébration des 10 ans de la FNM, en soulignant son apport au rayonnement de la culture muséale dans le Royaume, à travers l’enrichissement de la scène culturelle nationale.

A noter que lors de cette rencontre, une convention de partenariat a été signée entre la FNM et l’Office national marocain du tourisme (ONMT) en vue de promouvoir le tourisme et le partage du riche patrimoine du Royaume.

A l’occasion de cette décennie d’existence, la FNM a dévoilé sa nouvelle identité visuelle.

Photos Mounir Mehimdate