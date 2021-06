Souk l’Oustouwanat: La Fondation Hiba lance sa braderie musicale

A l’occasion du Disquaire day, célébré chaque année à travers le monde, la Fondation Hiba organise la première braderie musicale « Souk l’Oustouwanat » au cinéma Renaissance, le 12 juin 2021 à Rabat.

Pour fêter la journée internationale du disquaire, la Fondation Hiba a eu l’idée d’organiser une braderie avec une thématique musicale où amateurs de tous objets culturels pourront exposer ou mettre en vente leurs produits, à savoir : Vinyles, CDs, tourne-disques, baffles, bandes dessinées, posters de films ou de concerts et tee-shirts de groupes musicaux.

Cette première édition intitulée « Souk l’oustouwanat » (le souk à disques) a pour objectif de créer une émulation et d’encourager la rencontre des collectionneurs de disques vinyles et les audiophiles. Un appel à participation a été lancé pour repérer ces disquaires et collectionneurs à travers le Maroc.

Depuis sa création, le Disquaire Day s’est affirmé comme un événement majeur de la filière musicale. C’est d’ailleurs à travers cette journée mondiale de soutien aux disquaires indépendants que s’est opéré le grand retour du Vinyle.

En retrouvant le chemin de leurs disquaires de quartier, nombre d’amateurs de musique ont renoué avec le plaisir du disque physique et la notion d’achat de bien culturel.

En cette période de restriction marquée par la pandémie mondiale, Souk l’Oustouwanat promet d’être le moment privilégié où les amateurs de musique et l’ensemble de la filière musicale se retrouveront.