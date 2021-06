Le NMD présenté à l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques

Présidant la cérémonie de présentation du rapport général de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement, le 25 mai 2021, le Roi Mohammed VI a appelé à « l’interaction avec le résultat de ce travail et à sa mise au service du développement de notre pays et du bien-être des citoyens. » et invité le gouvernement et les différents acteurs et institutions, « chacun dans son domaine de compétence, à participer et contribuer activement à la mise en œuvre des recommandations pertinentes de ce rapport, afin de servir la nouvelle ambition et le nouveau cap de développement ».

Ce rapport consacre tout un axe (l’axe 2) au « capital humain renforcé et mieux préparé pour l’avenir », et notamment aux questions de l’éducation de la formation de qualité, de l’enseignement supérieur, et de la recherche scientifique, autant de questions et de recommandations qui rejoignent pleinement et de façon toute particulière les préoccupations de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques.

En application des orientations royales énoncées dans le Communiqué du Cabinet Royal publié à cette occasion, et au même titre que les autres institutions, l’Académie se mobilise pour la mise en œuvre des recommandations du rapport de la CSMD, et dans ce cadre, elle a organisé, le 8 juin 2021, une Session Ordinaire, pour engager de premiers échanges entre les académiciens à ce sujet,

A l’ouverture de cette Session Ordinaire, et en présence de Chakib Benmoussa, Président de la CDMD, accompagné de quelques membres de cette Commission, Pr Omar Fassi-Fehri, Secrétaire Perpétuel de l’Académie s’est félicité de la tenue de cette Session qui, tout en commémorant le 15ème anniversaire de l’installation de l’Académie, donne l’occasion aux Membres Résidants et aux Membres Correspondants de débattre des conditions les plus appropriées, à même de permettre la mise en œuvre rapide et efficace des recommandations du rapport de la CSMD.

Il a à cet égard rappelé que les membres de l’Académie garderont toujours présent à l’esprit, le moment exceptionnel où, le 18 mai 2006, quand ils ont été investis de la confiance royale pour » servir le pays et contribuer au développement de la science mondiale « , affirmant que la mobilisation pour la mise en œuvre des recommandations du rapport de la CSMD s’inscrit pleinement dans cette directive royale dont l’Académie a fait sa devise.

Au lendemain de la constitution de la « Commission Spéciale sur le modèle de développement », l’Académie réunie en session ordinaire (24 Janvier 2020), avait décidé de contribuer à l’effort général de réflexion sur le nouveau modèle de développement en mettant à la disposition de la Commission le rapport qu’elle a élaboré sur l’état de la science marocaine intitulé « Une politique scientifique, technologique et d’innovation pour accompagner le développement du Maroc », et que le 12 Mai 2020, l’Académie était invitée par la CSMD à participer à un atelier-débat organisé sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique au Maroc, a-t-il également rappelé.

Pour sa part Chakib Benmoussa a souligné les conditions de création et les missions assignées à la CSMD, avant de décliner de façon détaillée les recommandations du rapport, et particulièrement pour ce qui concerne les 5 paris d’avenir qui offrent des opportunités d’investissement et de partenariat dans des domaines stratégiques qui renforcent les engagements du Maroc et son soft-power à l’échelle régionale et internationale, ainsi que pour ce qui concerne un capital humain renforcé et mieux préparé pour l’avenir (enseignement – innovation – recherche).

Par la suite Rachid Guerraoui et Abdellatif Miraoui, membres de la Commission, ont présenté respectivement le volet recherche scientifique dans le rapport, et le volet enseignement supérieur.

Au terme de ces présentations, les discussions ont été centrées sur les modalités pratiques à observer pour la meilleure mise en œuvre possible des recommandations afin que soient atteints, dans les délais escomptés, les objectifs assignés à cette réflexion de grande envergure menée par les membres de la CSMD.