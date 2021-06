Toutes les régions du Maroc comptent ce mardi 8 juin des contaminations au Covid-19 ces dernières 24 heures. La région de Casablanca-Settat a enregistré le nombre le plus élevé de nouvelles infections avec 273 contaminations.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 522.003 cas confirmés, 9.187 décès (soit un taux de mortalité de 1,76%), 509.660 guérisons, un total de 6.060.835 tests, et 3.156 cas en cours de traitement dont 214 dans un état grave (8 sous intubation et 90 sous ventilation non invasive).

De plus, 9.341.497 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 6.457.177 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé.

La région la plus touchée est celle de Casablanca-Settat qui compte 220 nouveaux cas (220 à Casablanca, 17 à Nouacer, 14 à Mohammedia, 7 à Settat, 5 à Médiouna, 4 à El Jadida, 3 à Berrechid, 2 à Benslimane, 1 à Sidi Bennour).

Deuxième région la plus touchée est celle Raba-Salé-Kénitra qui enregistre 69 nouvelles contaminations (23 à Kénitra, 20 à Skhirate-Téméra, 8 à Sidi Kacem, 7 à Rabat, 7 à Salé, 2 à Sidi Slimane, 2 Khémisset).

La région Rabat est suivie par celle de Marrakech-Safi qui recense 34 nouveaux cas (27 à Marrakech, 3 à El Kelaâ des Sraghna, 2 à Youssoufia, 1 à Chichaoua, 1 à Safi).

La quatrième région la plus impactée par de nouveaux cas est celle de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec 27 nouvelles infections réparties comme suit : 16 à Tanger-Assilah, 4 à M’diq Fnideq, 3 à Al Hoceima, 2 à Tétouan, 2 à Larache).

Dix-sept nouveaux cas ont été observés à la région de l’Oriental dont 5 à Oujda-Angad, 7 à Berkane, 2 à Nador, 2 à Taourirt, 1 à Jerada) tandis que la région de Dakhla Oued Eddaha a recensé 13 contaminations tous à la ville d’Oued Ed-Dahab.

Pour sa part, la région de Laâyoune-Sakia El Hamra a recensé 11 contaminations dont 7 à Laâyoune et 4 à Tarfaya, tandis que la région de Fès-Meknès compte 10 contaminations dont 5 à Fès, 3 à Meknès et 2 à Taza.

La région de Sous-Massa a recensé 7 contaminations (3 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 2 à Tiznit, 1 à Inezgane-Ait-Melloul, 1 à Chtouka-Ait Baha), suivi par la région de Daraâ-Tafilalet avec 6 contaminations (4 à Errachidia, 1 à Tinghir, 1 à Ouarzazate) et enfin la région de Guelmim-Oued Noun qui se trouve en fin de liste avec 2 contaminations à la ville de Tan-Tan.