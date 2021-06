Incidents d'Al-Qods : Dégâts importants dans la mosquée Al-Aqsa

La mosquée Al-Aqsa a subi des dégâts importants durant les évènements qui ont eu lieu à Al-Qods acharif du 7 au 28 mai dernier, révèle un rapport de surveillance, d’observation et de suivi que vient de publier l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Le rapport fait en effet état de la destruction d’une partie du Minbar « Bourhan Eddine Assaifi », une structure en marbre aux formes et motifs sublimes installée au sud de la Cour du Dôme du Rocher, l’endommagement par le feu de la moquette de la Mosquée Al-Kibli et du Dôme du Rocher ».

Selon le rapport, il s’agit aussi de la destruction de 10 grilles de fenêtres en plâtre, dont la restauration nécessite six mois de travail par des techniciens spécialisés, des hauts parleurs vandalisés, des portes en bois cassées ainsi que des armoires, chaises et des cloisons en bois.

L’Agence relevant du Comité Al-Qods, présidé par le Roi Mohammed VI, citant les rapports de son équipe d’enquête de terrain, a fait état d’une série de transgressions, dont des attaques à l’arme automatique contre des maisons et des tentatives de les incendier. S’y ajoutent des tirs à balles réelles contre les Maqdissis dans les rues et des attaques menées par des groupes d’extrémistes contre des quartiers arabes afin de terroriser la population.

Ces événements, ajoute-on, ont de même empêché des étudiants de rejoindre leurs établissements, malgré la décision de reprise des études en ce début de semaine, à cause soit de leur arrestation, soit de leur expulsion de leurs quartiers, en plus de la restriction des déplacements sauf pour les cas de besoin extrême. Les familles Maqdissies ont vu leur niveau de vie dégringoler, leurs chefs ayant perdu leur emploi ou ne se rendant plus à leurs lieux de travail, déplore le rapport, ajoutant que les hôpitaux israéliens sont évités, ce qui accentue la pression sur les hôpitaux arabes à Al-Qods.