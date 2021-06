Les deux matches amicaux de l’équipe marocaine de football contre, respectivement, ses homologues du Ghana et du Burkina, sont un bon test avant d’entamer les qualifications africaines au Mondial-2022, a affirmé le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, estimant que la victoire permettra aux joueurs d’être plus confiants pour la suite.

« Ces deux matchs s’inscrivent déjà dans l’esprit de la Coupe d’Afrique et de la Coupe du Monde. Si on les remporte cela permettra aux joueurs d’être plus confiants pour la suite, en particulier sur le plan moral », a-t-il déclaré à la presse, en marge de la dernière séance d’entrainement des Lions de l’Atlas, effectuée lundi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, à la veille du match amical contre le Ghana (20h00).

Le choix du Ghana et du Burkina ne s’est pas fait par hasard, mais s’est opéré en prenant en considération la force et le style jeu de ces équipes, en particulier la sélection ghanéenne qui se trouve derrière le Maroc au classement FIFA, a-t-il expliqué.

« Le Ghana est une équipe qui possède un jeu offensif et de qualité et cela va nous aider pour notre progression », a souligné Halilhodzic, ajoutant que « l’ambiance est bonne au sein du groupe ».

Le coach national a relevé que « certains joueurs n’ont pas suffisamment joué au sein de leurs clubs et d’autres affichent une certaine fatigue, mais nous avons pu rattraper tout cela ».

S’agissant de l’international Adam Massina, il a indiqué qu’après des examens médicaux, il s’est avéré qu’il souffre d’une légère blessure, ajoutant qu’il a préféré le ménager contre le Ghana pour lui laisser le temps de se rétablir complétement pour rejoindre le groupe face au Burkina.

Dans une déclaration similaire, le milieu de terrain Soufiane Amrabat a fait savoir que la sélection ghanéenne est une équipe forte, « mais nous nous sommes bien préparés pour ce match et nous espérons décrocher un bon résultat ».

Pour l’international marocain, « jouer pour l’équipe nationale et porter les couleurs du Maroc est toujours un grand honneur ».

L’attaquant du Raja de Casablanca, Soufiane Rahimi a pour sa part affirmé que les matches contre le Ghana et le Burkina représentent un atout pour la préparation des Lions de l’Atlas car, a-t-il dit, il s’agit d’équipes compétitives, ajoutant que les résultats de ces deux matchs sont importants pour entamer le reste de la préparation pour la Coupe d’Afrique et la Coupe du monde.

« Les éléments nationaux ont passé une semaine ensemble. C’est quelque chose de bon pour l’homogénéité du groupe lors de nos prochains matchs officiels», a-t-il noté. L’équipe nationale retrouvera son homologue du Burkina, lors de son deuxième match amical, le 12 courant sur la pelouse du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.